اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق في "جدران الملاعب"

أعلن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيق عاجل لمراجعة إجراءات السلامة في الملاعب، عقب وفاة اللاعب الشاب فيغار نجم السابق، إثر إصابة تعرض لها في الدماغ خلال مباراة لفريقه تشيتشيستر سيتي.