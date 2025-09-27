Advertisement

رياضة

اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق في "جدران الملاعب"

Lebanon 24
27-09-2025
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق عاجل لمراجعة إجراءات السلامة في الملاعب، عقب وفاة اللاعب الشاب بيلي فيغار نجم أكاديمية أرسنال السابق، إثر إصابة تعرض لها في الدماغ خلال مباراة لفريقه تشيتشيستر سيتي.
