بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد

Advertisement

كشف تقرير صحافي إسباني، أن غرفة ملابس كانت مليئة بالبكاء والصراخ عقب خسارته الثقيلة 5-2 أمام غريمه ضمن منافسات الجولة السابعة من .وأفاد الموقع بأن العديد من اللاعبين عبّروا عن غضبهم الشديد من الأداء، مستخدمين عبارات مثل: "كانت مباراة سيئة للغاية، أداء مقيت"، فيما اكتفى آخرون بالصمت، وسط شعور بالإحباط لخسارتهم أمام الغريم العاصمي وخذلانهم لجماهير النادي وإدارته.وأشار التقرير إلى أن اللاعبين أدركوا أنهم لم يقدموا مستواهم المعتاد سواء في الدوري أو في ، وتعهدوا بعدم تكرار مثل هذا الأداء في المباريات المهمة المقبلة، خصوصاً وأن المواجهة كانت حاسمة للحفاظ على صدارة الدوري.وتجمد رصيد عند 18 نقطة، ما يمنح فرصة الاقتراب من الصدارة في حال فوزه على ريال سوسييداد، بينما ظل أتلتيكو مدريد في برصيد 12 نقطة.