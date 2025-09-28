Advertisement

بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:25
كشف تقرير صحافي إسباني، أن غرفة ملابس ريال مدريد كانت مليئة بالبكاء والصراخ عقب خسارته الثقيلة 5-2 أمام غريمه أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وأفاد الموقع بأن العديد من اللاعبين عبّروا عن غضبهم الشديد من الأداء، مستخدمين عبارات مثل: "كانت مباراة سيئة للغاية، أداء مقيت"، فيما اكتفى آخرون بالصمت، وسط شعور بالإحباط لخسارتهم أمام الغريم العاصمي وخذلانهم لجماهير النادي وإدارته.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين أدركوا أنهم لم يقدموا مستواهم المعتاد سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، وتعهدوا بعدم تكرار مثل هذا الأداء في المباريات المهمة المقبلة، خصوصاً وأن المواجهة كانت حاسمة للحفاظ على صدارة الدوري.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة، ما يمنح برشلونة فرصة الاقتراب من الصدارة في حال فوزه على ريال سوسييداد، بينما ظل أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
