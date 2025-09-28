28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
Lebanon 24
28-09-2025
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير صحافي إسباني، أن غرفة ملابس
ريال مدريد
كانت مليئة بالبكاء والصراخ عقب خسارته الثقيلة 5-2 أمام غريمه
أتلتيكو مدريد
ضمن منافسات الجولة السابعة من
الدوري الإسباني
.
Advertisement
وأفاد الموقع بأن العديد من اللاعبين عبّروا عن غضبهم الشديد من الأداء، مستخدمين عبارات مثل: "كانت مباراة سيئة للغاية، أداء مقيت"، فيما اكتفى آخرون بالصمت، وسط شعور بالإحباط لخسارتهم أمام الغريم العاصمي وخذلانهم لجماهير النادي وإدارته.
وأشار التقرير إلى أن اللاعبين أدركوا أنهم لم يقدموا مستواهم المعتاد سواء في الدوري أو في
دوري أبطال أوروبا
، وتعهدوا بعدم تكرار مثل هذا الأداء في المباريات المهمة المقبلة، خصوصاً وأن المواجهة كانت حاسمة للحفاظ على صدارة الدوري.
وتجمد رصيد
ريال
مدريد
عند 18 نقطة، ما يمنح
برشلونة
فرصة الاقتراب من الصدارة في حال فوزه على ريال سوسييداد، بينما ظل أتلتيكو مدريد في
المركز الخامس
برصيد 12 نقطة.
مواضيع ذات صلة
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
28/09/2025 14:27:39
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
28/09/2025 14:27:39
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
Lebanon 24
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
28/09/2025 14:27:39
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
28/09/2025 14:27:39
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
المركز الخامس
أتلتيكو مدريد
برشلونة
أوروبا
أتلتيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
07:08 | 2025-09-28
28/09/2025 07:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
05:36 | 2025-09-28
28/09/2025 05:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
Lebanon 24
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
02:13 | 2025-09-28
28/09/2025 02:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
Lebanon 24
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
23:00 | 2025-09-27
27/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
16:06 | 2025-09-27
27/09/2025 04:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:08 | 2025-09-28
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
05:36 | 2025-09-28
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
02:13 | 2025-09-28
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
23:00 | 2025-09-27
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
16:06 | 2025-09-27
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
14:29 | 2025-09-27
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24