فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو

واصلت رياضة التايكواندو نتائجها المميزك على الصعيد الخارجي وآخر انجازاتها احراز اللاعبة جاين عبود ميدالية فضية (وزن تحت ال37 كلغ) وكريس ميدالية برونزية(وزن تحت ال49 كلغ) في "الجائزة الكبرى لصربيا" (غران بري) التي اختُتمت الأحد.وتجمع الجائزة الكبرى لصربيا افضل 32 لاعبا ولاعبة في فئتهم في العالم.وبعد احراز الميداليتين، اتصل اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة برئيس البعثة المدرب الايراني فرزاد عبداللهي وهنأه بالانجاز المحقق وطلب اليه نقل تحياته الى خوري وعبود.وسبق لكريس خوري ان احرز ميدالية فضية في "غران " الذي أقيم في استونيا منذ عدة اشهر بينما خاضت جاين عبود البطولة المذكورة وتأهلت الى الدور ربع النهائي وخسرت آنذاك في هذا الدور.يشار الى أن خوري وعبود سيشاركان في الغران بري المقبل الذي سيقام في سراييفو (البوسنة والهرسك) بين 3 و6 كانون الأول المقبل.