28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
Lebanon 24
28-09-2025
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت رياضة التايكواندو
اللبنانية
نتائجها المميزك على الصعيد الخارجي وآخر انجازاتها احراز اللاعبة جاين عبود ميدالية فضية (وزن تحت ال37 كلغ) وكريس
خوري
ميدالية برونزية(وزن تحت ال49 كلغ) في "الجائزة الكبرى لصربيا" (غران بري) التي اختُتمت الأحد.
Advertisement
وتجمع الجائزة الكبرى لصربيا افضل 32 لاعبا ولاعبة في فئتهم في العالم.
وبعد احراز الميداليتين، اتصل
رئيس الاتحاد
اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة برئيس البعثة المدرب الايراني فرزاد عبداللهي وهنأه بالانجاز المحقق وطلب اليه نقل تحياته الى خوري وعبود.
وسبق لكريس خوري ان احرز ميدالية فضية في "غران
بري
أوروبا
" الذي أقيم في استونيا منذ عدة اشهر بينما خاضت جاين عبود البطولة المذكورة وتأهلت الى الدور ربع النهائي وخسرت آنذاك في هذا الدور.
يشار الى أن خوري وعبود سيشاركان في الغران بري المقبل الذي سيقام في سراييفو (البوسنة والهرسك) بين 3 و6 كانون الأول المقبل.
مواضيع ذات صلة
إنجاز للبنان في كأس آسيا للفرق.. فضية لفريق الأشبال في المبارزة
Lebanon 24
إنجاز للبنان في كأس آسيا للفرق.. فضية لفريق الأشبال في المبارزة
28/09/2025 14:27:42
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عرض عسكري.. صربيا تكشف عن دبابتها الجديدة
Lebanon 24
خلال عرض عسكري.. صربيا تكشف عن دبابتها الجديدة
28/09/2025 14:27:42
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
Lebanon 24
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
28/09/2025 14:27:42
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير روسيا في بلغراد: الاحتجاجات محاولة لزعزعة استقرار صربيا
Lebanon 24
سفير روسيا في بلغراد: الاحتجاجات محاولة لزعزعة استقرار صربيا
28/09/2025 14:27:42
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاتحاد
اللبنانية
أوروبا
ان بري
لبنان
التاي
ايران
خوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
07:08 | 2025-09-28
28/09/2025 07:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
Lebanon 24
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
04:25 | 2025-09-28
28/09/2025 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
Lebanon 24
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
02:13 | 2025-09-28
28/09/2025 02:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
Lebanon 24
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
23:00 | 2025-09-27
27/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
16:06 | 2025-09-27
27/09/2025 04:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:08 | 2025-09-28
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
04:25 | 2025-09-28
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
02:13 | 2025-09-28
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
23:00 | 2025-09-27
بالفيديو.. خطأ فادح لحارس مرمى
16:06 | 2025-09-27
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
14:29 | 2025-09-27
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24