الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة لوران بلان للفريق الأول بعد الهزيمة أمام فريق النصر لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء في بيان الاتحاد الأحد: "يعلن النادي عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لوران بلان وجهازه المساعد وقدم لهم خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه في الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم ".

كما قررت إدارة نادي الاتحاد تكليف حسن مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول وبمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاما لحين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره. (روسيا اليوم)