27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
Lebanon 24
28-09-2025
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة لوران بلان
المدير الفني
للفريق الأول بعد الهزيمة أمام فريق النصر لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.
Advertisement
وجاء في بيان الاتحاد
صباح اليوم
الأحد: "يعلن النادي عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لوران بلان وجهازه المساعد وقدم لهم
مجلس الإدارة
خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه في الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم
القادمة
".
كما قررت إدارة نادي الاتحاد تكليف حسن
خليفة
مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول وبمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاما لحين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
Lebanon 24
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
28/09/2025 19:38:24
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجلسة الحكومية رهن موقف "حزب الله" وضغط أميركي لموقف حاسم من السلاح
Lebanon 24
الجلسة الحكومية رهن موقف "حزب الله" وضغط أميركي لموقف حاسم من السلاح
28/09/2025 19:38:24
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
Lebanon 24
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
28/09/2025 19:38:24
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر: موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها
Lebanon 24
حيدر: موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها
28/09/2025 19:38:24
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الإدارة
المدير الفني
روسيا اليوم
صباح اليوم
يوم الأحد
القادمة
السعود
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدوري اللبناني.. فوز صعب للنجمة على الصفاء
Lebanon 24
الدوري اللبناني.. فوز صعب للنجمة على الصفاء
12:06 | 2025-09-28
28/09/2025 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة بنزيما.. رابطة الدوري السعودي تتخذ إجراءات رسمية
Lebanon 24
بعد أزمة بنزيما.. رابطة الدوري السعودي تتخذ إجراءات رسمية
10:02 | 2025-09-28
28/09/2025 10:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج سباق الجيش: لقب الرجال لعلي كنعان والسيدات للبريطانية بريوني ستين
Lebanon 24
نتائج سباق الجيش: لقب الرجال لعلي كنعان والسيدات للبريطانية بريوني ستين
07:52 | 2025-09-28
28/09/2025 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
05:36 | 2025-09-28
28/09/2025 05:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
Lebanon 24
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
04:25 | 2025-09-28
28/09/2025 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:06 | 2025-09-28
الدوري اللبناني.. فوز صعب للنجمة على الصفاء
10:02 | 2025-09-28
بعد أزمة بنزيما.. رابطة الدوري السعودي تتخذ إجراءات رسمية
07:52 | 2025-09-28
نتائج سباق الجيش: لقب الرجال لعلي كنعان والسيدات للبريطانية بريوني ستين
05:36 | 2025-09-28
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
04:25 | 2025-09-28
بعد خماسية "أتلتيكو".. بكاء وصراخ في غرفة ريال مدريد
02:13 | 2025-09-28
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 19:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24