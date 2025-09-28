برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد

Advertisement

تقدم الضيوف أولاً عبر ألفارو أودريوزولا في الدقيقة 31، لكن مدافع برشلونة جول نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43.وفي الشوط الثاني، وبعد نزوله بديلاً في الدقيقة 59، قدّم تمريرة حاسمة لروبرت الذي أحرز هدف الفوز الثمين للفريق الكاتالوني.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بنقطة واحدة على ريال الذي تراجع للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.