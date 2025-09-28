26
رياضة
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
Lebanon 24
28-09-2025
|
16:00
اقتنص
برشلونة
صدارة
الدوري الإسباني
من غريمه
ريال مدريد
بعد فوزه الصعب على ضيفه
ريال
سوسييداد بهدفين مقابل هدف، الأحد، ضمن الجولة السابعة من الليغا.
تقدم الضيوف أولاً عبر ألفارو أودريوزولا في الدقيقة 31، لكن مدافع برشلونة جول
كوندي
نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني، وبعد نزوله بديلاً في الدقيقة 59، قدّم
لامين جمال
تمريرة حاسمة لروبرت
ليفاندوفسكي
الذي أحرز هدف الفوز الثمين للفريق الكاتالوني.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بنقطة واحدة على ريال
مدريد
الذي تراجع للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.
