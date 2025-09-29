Advertisement

رياضة

مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1422803-638947346146586929.webp
Doc-P-1422803-638947346146586929.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري مواجهة من العيار الثقيل، الإثنين، حين يستضيف الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة الشهير ضمن منافسات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وسوف تكون مباراة الأهلي والزمالك، الديربي الأقدم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، هي الأهم في تلك الجولة نظرا لقيمتها التاريخية وأهميتها.
Advertisement

ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا ومني مرماه بأربعة أهداف فقط.

أما الأهلي، فيتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد خوض 7 مباريات فقط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة وحيدة أمام بيراميدز.

وتحمل مباراة الإثنين الرقم 131 في تاريخ لقاءات القمة بين الفريقين بمسابقة الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 59 مباراة وتعادل الفريقان في 41 مباراة وفاز الزمالك في 30 مباراة.

ويعاني الأهلي، صاحب الأرض، من اهتزاز النتائج والأداء في بداية هذا الموسم، مما أدي لإقالة المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو وتعيين مساعده عماد النحاس كمدير فني مؤقت.

ولم تتوقف معاناة الأهلي عند رحيل مدربه وعدم التعاقد مع بديل أجنبي فحسب، ولكنه أيضا يفقد عددا من العناصر المهمة والمؤثرة وعلى رأسها لاعب الوسط إمام عاشور، الذي يعاني من فيروس في الكبد، وكذلك محمد شكري وكريم فؤاد وأحمد مصطفي زيزو المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة وجينيك جراديشار للإصابة.
ويعول عماد النحاس في مباراة القمة على خبرات لاعبيه محمد الشناوي ومحمود تريزيجية وياسر ابراهيم ومروان عطية ومحمد هاني وكذلك محمد شريف وأشرف بن شرقي.

ويدرك لاعبو الأهلي أن الفوز على الزمالك سوف يعيد الفريق للصورة من جديد في سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به الفريق الأحمر في المواسم الثلاثة الأخيرة.

أما الزمالك، فهو يحلم بمواصلة مشوار التفوق في الموسم الحالي، بعد أن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي، والذي أصر على أن الفريق الأبيض يتدرب بعيداً عن مكانه التاريخي في ميت عقبة، حيث يخوض مرانه اليومي في ملعب الكلية الحربية، مما وفر الاستقرار والهدوء حسب المقربين من الفريق.

ويمتاز الزمالك باكتمال صفوفه نسبيا، فهناك لاعب واحد تحوم حول لحاقه الشكوك وهو لاعب الوسط محمد شحاتة، بينما تبدو القائمة البيضاء مكتملة بشكل كامل، وسيخوض مدربه اليجيكي يانيك فيريرا المواجهة بالقوة الضاربة.

حكم مباراة القمة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي والزمالك سيديرها طاقم إسباني يضم سيزار سوتو غرادو (حكماً للساحة)، يعاونه إيفان ماسو غراندو وأنطونيو رامون مورينو إضافة إلى اليخاندرو رويز كحكم رابع.

وسيتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كل من خوسيه مونتيرو ويساعده ماريو لوبيز.

ويُعد الحكم سيزار سوتو (45 عاما)، من الأسماء المعروفة في التحكيم الإسباني والمثيرة للجدل في الوقت نفسه، خاصة مع الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة في وقت سابق.

وهاجم نادي ريال مدريد عبر قناته المتلفزة في شهر فبراير الماضي الحكم الإسباني بسبب قراراته في ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل (1-1) وقتها في بطولة الدوري.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: لحظة استثنائية بين رونالدو وبنزيما في "كلاسيكو السعودية"
lebanon 24
29/09/2025 13:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو يلتقي مساء اليوم وزير الخارجية الألماني في مسعى لمنع اتساع التسونامي الدبلوماسي
lebanon 24
29/09/2025 13:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يلوح بـ"أسبوع ساخن".. اليكم ما جرى
lebanon 24
29/09/2025 13:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟
lebanon 24
29/09/2025 13:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

ريال مدريد

الاسباني

ابراهيم

الرئيسي

رياضي

فيروس

رياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:54 | 2025-09-29
01:52 | 2025-09-29
00:50 | 2025-09-29
23:45 | 2025-09-28
23:00 | 2025-09-28
16:56 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24