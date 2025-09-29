مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك







وسوف تكون مباراة الأهلي والزمالك، الديربي الأقدم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، هي الأهم في تلك الجولة نظرا لقيمتها التاريخية وأهميتها.

Advertisement

ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا ومني مرماه بأربعة أهداف فقط.



أما الأهلي، فيتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد خوض 7 مباريات فقط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة وحيدة أمام بيراميدز.



وتحمل مباراة الإثنين الرقم 131 في تاريخ لقاءات القمة بين الفريقين بمسابقة الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 59 مباراة وتعادل الفريقان في 41 مباراة وفاز الزمالك في 30 مباراة.



ويعاني الأهلي، صاحب الأرض، من اهتزاز النتائج والأداء في بداية هذا الموسم، مما أدي لإقالة المدرب خوسيه ريبيرو وتعيين مساعده عماد النحاس كمدير فني مؤقت.



ولم تتوقف معاناة الأهلي عند رحيل مدربه وعدم التعاقد مع بديل أجنبي فحسب، ولكنه أيضا يفقد عددا من العناصر المهمة والمؤثرة وعلى رأسها لاعب الوسط إمام عاشور، الذي يعاني من في الكبد، وكذلك محمد شكري وكريم فؤاد وأحمد مصطفي زيزو المغربي أشرف ومحمد مجدي أفشة وجينيك جراديشار للإصابة. تجري مواجهة من العيار الثقيل، الإثنين، حين يستضيف الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة الشهير ضمن منافسات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وسوف تكون مباراة الأهلي والزمالك، الديربي الأقدم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، هي الأهم في تلك الجولة نظرا لقيمتها التاريخية وأهميتها.ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا ومني مرماه بأربعة أهداف فقط.أما الأهلي، فيتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد خوض 7 مباريات فقط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة وحيدة أمام بيراميدز.وتحمل مباراة الإثنين الرقم 131 في تاريخ لقاءات القمة بين الفريقين بمسابقة الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 59 مباراة وتعادل الفريقان في 41 مباراة وفاز الزمالك في 30 مباراة.ويعاني الأهلي، صاحب الأرض، من اهتزاز النتائج والأداء في بداية هذا الموسم، مما أدي لإقالة المدرب خوسيه ريبيرو وتعيين مساعده عماد النحاس كمدير فني مؤقت.ولم تتوقف معاناة الأهلي عند رحيل مدربه وعدم التعاقد مع بديل أجنبي فحسب، ولكنه أيضا يفقد عددا من العناصر المهمة والمؤثرة وعلى رأسها لاعب الوسط إمام عاشور، الذي يعاني من في الكبد، وكذلك محمد شكري وكريم فؤاد وأحمد مصطفي زيزو المغربي أشرف ومحمد مجدي أفشة وجينيك جراديشار للإصابة.

ويعول عماد النحاس في مباراة القمة على خبرات لاعبيه محمد الشناوي ومحمود تريزيجية وياسر ومروان عطية ومحمد هاني وكذلك محمد شريف وأشرف بن شرقي.



ويدرك لاعبو الأهلي أن الفوز على الزمالك سوف يعيد الفريق للصورة من جديد في سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به الفريق الأحمر في المواسم الثلاثة الأخيرة.



أما الزمالك، فهو يحلم بمواصلة مشوار التفوق في الموسم الحالي، بعد أن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي، والذي أصر على أن الفريق الأبيض يتدرب بعيداً عن مكانه التاريخي في ميت عقبة، حيث يخوض مرانه اليومي في ملعب الكلية الحربية، مما وفر الاستقرار والهدوء حسب المقربين من الفريق.



ويمتاز الزمالك باكتمال صفوفه نسبيا، فهناك لاعب واحد تحوم حول لحاقه الشكوك وهو لاعب الوسط محمد شحاتة، بينما تبدو القائمة البيضاء مكتملة بشكل كامل، وسيخوض مدربه اليجيكي يانيك فيريرا المواجهة بالقوة الضاربة.



حكم مباراة القمة



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي والزمالك سيديرها طاقم إسباني يضم سيزار سوتو غرادو (حكماً للساحة)، يعاونه إيفان ماسو غراندو وأنطونيو رامون مورينو إضافة إلى اليخاندرو رويز كحكم رابع.



وسيتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كل من خوسيه مونتيرو ويساعده ماريو لوبيز.



ويُعد الحكم سيزار سوتو (45 عاما)، من الأسماء المعروفة في التحكيم الإسباني والمثيرة للجدل في الوقت نفسه، خاصة مع الأندية الكبرى مثل وبرشلونة في وقت سابق.



وهاجم نادي ريال مدريد عبر قناته المتلفزة في شهر فبراير الماضي الحكم الإسباني بسبب قراراته في ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل (1-1) وقتها في بطولة الدوري.