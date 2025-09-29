الجامعة الأميركية في بيروت تطلق أول دورة دولية للجيوجيتسو

Advertisement

شهدت الجامعة الأميركية في (AUB) تنظيم أول دورة تدريبية دولية لرياضة الجيوجيتسو، وذلك بإشراف الاتحاد اللبناني للجيوجيتسو الذي أُعلن تأسيسه هذا العام برئاسة عميد كلية الآداب والعلوم البروفيسور فارس الدحداح.حضر كل من رئيس قسم الرياضة الدكتور طارق أبو عمر، والمدرب الدولي وعضو الاتحاد اللبناني للجيوجيتسو الدكتور ريان ضو، وحسن جزيني ممثلاً الاتحاد والمشرف العام على الدورة، إضافة إلى ممثلين عن اتحادات رياضية وهيئات عسكرية وشخصيات أكاديمية ورياضية بارزة.ومن بين المشاركين لفت الأنظار البطل الدولي شربل فرح، الحاصل على منحة دراسية كاملة من الجامعة بفضل تميّزه في رياضات الفنون القتالية والجيوجيتسو والغرابلينغ. كما شارك في الدورة أبطال ناشئون تحت 18 عاماً، من بينهم البطل يحيى العر، بطل آسيا ووصيف بطل العالم، ما يعكس الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين عبر برنامج المنح الدراسية.افتُتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، أعقبها كلمة ألقاها حسن جزيني تناول فيها تاريخ رياضة الجيوجيتسو في الجامعة والدور المحوري للدول العربية في تطوير الرياضة، مشيداً بالتجارب الرائدة في قطر والسعودية والإمارات. وأشار إلى الدور الريادي لأبوظبي في نشر الجيوجيتسو البرازيلية عالمياً، وإلى نجاح قطر في تنظيم ، والتحوّل الثقافي والرياضي الذي تشهده .كما جرى التذكير بالإنجازات التاريخية للجامعة في هذه الرياضة، ومن أبرزها فوز البطل رمزي يحيى ببطولة العالم عامي 2017 و2018، حين مثّل والجامعة، قبل أن يؤسس ناديه الشهير Triple MMA في دبي، ويواصل من خلاله دعم الشباب اللبناني بتنظيم معسكرات تدريبية.واختتمت الدورة بعرض حي لأحدث تقنيات الجيوجيتسو، تلاه توزيع الشهادات على المشاركين والدروع التكريمية على الجهات الداعمة والمشرفين.