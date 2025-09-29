رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم الجدل حول مستقبل بنزيما مع الفريق

Advertisement

وقد زعمت تقارير إعلامية أن نادي بنفيكا البرتغالي بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، وضع بنزيما ضمن دائرة اهتماماته، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي لا يمانع في العودة إلى الدوريات الأوروبية، ولا سيما للعب مجددا تحت قيادة مورينيو، الذي سبق أن دربه في .وكتب رياض المزهر عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لا صحة لما يتم تداوله حول مستقبل قائد الفريق الأول كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، وما ينشر بهذا الشأن عار تماما من الصحة".وأضاف: "ندعو جماهيرنا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي، ونؤكد أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالاتحاد تعلن حصريا عبر قنواته المعتمدة".