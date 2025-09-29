28
بيروت
28
طرابلس
26
صور
30
جبيل
26
صيدا
28
جونية
26
النبطية
24
زحلة
24
بعلبك
8
بشري
22
بيت الدين
21
كفردبيان
رياضة
رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم الجدل حول مستقبل بنزيما مع الفريق
Lebanon 24
29-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح
رياض
المزهر، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، موقف النادي من الأنباء التي تداولتها
وسائل الإعلام
حول احتمالية رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف "العميد" في الفترة المقبلة.
وقد زعمت تقارير إعلامية أن نادي بنفيكا البرتغالي بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، وضع بنزيما ضمن دائرة اهتماماته، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي لا يمانع في العودة إلى الدوريات الأوروبية، ولا سيما للعب مجددا تحت قيادة مورينيو، الذي سبق أن دربه في
ريال مدريد
.
وكتب رياض المزهر عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لا صحة لما يتم تداوله حول مستقبل قائد الفريق الأول
لكرة القدم
كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، وما ينشر بهذا الشأن عار تماما من الصحة".
وأضاف: "ندعو جماهيرنا
العزيزة
إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي، ونؤكد أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالاتحاد تعلن حصريا عبر قنواته المعتمدة".
