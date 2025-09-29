Advertisement

رياضة

رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم الجدل حول مستقبل بنزيما مع الفريق

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1423200-638947875537001198.jpg
Doc-P-1423200-638947875537001198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح رياض المزهر، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، موقف النادي من الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول احتمالية رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف "العميد" في الفترة المقبلة.
Advertisement
 

وقد زعمت تقارير إعلامية أن نادي بنفيكا البرتغالي بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، وضع بنزيما ضمن دائرة اهتماماته، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي لا يمانع في العودة إلى الدوريات الأوروبية، ولا سيما للعب مجددا تحت قيادة مورينيو، الذي سبق أن دربه في ريال مدريد.


وكتب رياض المزهر عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لا صحة لما يتم تداوله حول مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، وما ينشر بهذا الشأن عار تماما من الصحة".


وأضاف: "ندعو جماهيرنا العزيزة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي، ونؤكد أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالاتحاد تعلن حصريا عبر قنواته المعتمدة".
 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
lebanon 24
30/09/2025 11:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
lebanon 24
30/09/2025 11:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
lebanon 24
30/09/2025 11:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
lebanon 24
30/09/2025 11:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

ريال مدريد

لكرة القدم

الأوروبي

العزيزة

السعود

أوروبي

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:26 | 2025-09-30
02:20 | 2025-09-30
00:27 | 2025-09-30
13:00 | 2025-09-29
09:43 | 2025-09-29
09:40 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24