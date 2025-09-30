روني: فيرتز يدمر ليفربول



أثار النجم الإنكليزي السابق عاصفة من الجدل بتصريحاته الحادة حول أداء فيرتز مع ، مؤكّدًا أن اللاعب الألماني الشاب "يضر توازن الفريق" ولا يجد مكانًا مناسبًا في أسلوب اللعب الحالي.جاءت هذه التعليقات بعد سلسلة من المباريات المخيبة للأمل للنجم القادم من في صفقة قياسية بلغت 116 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

روني، الذي يعرف خبايا جيدًا، أوضح أن المشكلة لا تكمن في قيمة الصفقة أو موهبة اللاعب، بل في غياب التوافق التكتيكي مع أسلوب لعب ليفربول.



وقال في تصريحات إعلامية: "لقد كان الأمر صعبًا عليه، ولا أعتقد أن هناك من ينكر ذلك، أراه قدم أداءً مقبولًا، لكن عندما تتعاقد مع هذا العدد من اللاعبين خصوصًا مع وجود خط هجومي جديد تقريبًا إلى جانب ، تصبح المنافسة شرسة". وأضاف: "أرى أن فيرتز هو الأقل تأثيرًا بينهم، لديه موهبة هائلة، لكنني لا أرى مكانه في التشكيل، بالنسبة لي هو أقرب إلى لاعب هجومي وليس لاعب وسط ثالث، ولو كان عليّ بينه وبين دومينيك سوبوسلاي، فسأختار سوبوسلاي". وأكد روني أن صفقة فيرتز، رغم قيمتها الكبيرة، ربما تكون قد أربكت توازن الفريق وطريقة لعبه التي تعتمد على الانسجام بين خطوط الوسط والهجوم. (كووورة)