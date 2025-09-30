Advertisement

رياضة

"وثائقي فينيسيوس" يثير أزمة قضائية

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1423385-638948248760118385.jpg
Doc-P-1423385-638948248760118385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن فالنسيا الإسباني رفع دعوى قضائية ضد منصة البث العالمية "نتفليكس" وشركة الإنتاج البرازيلية "كونسيبراكاو فيلمز"، اعتراضا على ما وصفه النادي بـ"تزوير الحقائق وتشويه الصورة"، وذلك في الوثائقي المخصص لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعنوان "أرقص، فيني"، بحسب صحيفة "ماركا".
Advertisement
 
وقدمت الدعوى في محكمة التحقيق رقم 1 في فالنسيا، واستهدفت المنصة وشركة الإنتاج، مشيرة إلى أن الوثائقي استخدم ترجمات مضللة لتصوير أحداث الملعب وكأن جمهور فالنسيا بأكمله وجه هتافات عنصرية ضد اللاعب، بينما يؤكد النادي أن الهتافات الجماعية كانت عبارة عن "أحمق، أحمق" وليست هتافات عنصرية كما ظهر في الفيلم.

ويطالب فالنسيا في دعواه:1. استعادة شرف النادي وتصحيح الصورة أمام الجماهير والعالم.
2. حذف اللقطات الخاطئة من الوثائقي، مع إدراج الحكم النهائي للقضاء ضمن الفيلم.
3. تعويض مادي عن الضرر الناتج عن المعلومات المغلوطة.

وينحصر النزاع حول ترجمة كلمة واحدة، إذ يشير النادي إلى أن الهتاف الجماعي كان tonto, tonto أي "أحمق"، وليس mono, mono أي "قرد"، كما ظهر في الوثائقي.

ويؤكد النادي أن أي حوادث عنصرية فردية تم التعامل معها قانونيا، وتمت محاسبة المسؤولين ومنعهم من دخول الملعب مدى الحياة. (روسيا اليوم) 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصادر قضائية إسبانية: النيابة الإسبانية تحفظ شهادات ووثائق لاستخدامها لاحقا أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها أزمة فضل شاكر.. قضايا شائكة لفنانين لبنانيين تنتظر حلولا قضائية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بريتني سبيرز تواجه أزمة وتثير المخاوف حول سلامتها
lebanon 24
30/09/2025 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يفتتح السنة القضائية اليوم وترقب استكمال الحكومة التعيينات الخميس "في حال التوافق"
lebanon 24
30/09/2025 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

فينيسيوس جونيور

محكمة التحقيق

روسيا اليوم

ريال مدريد

مدى الحياة

البرازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:49 | 2025-09-30
02:20 | 2025-09-30
00:27 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
09:43 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24