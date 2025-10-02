Advertisement

رياضة

بعد رحيل رجل المهام الصعبة.. الاتحاد السعودي يعيش "كابوس الموسم"

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1424386-638950120038555074.png
Doc-P-1424386-638950120038555074.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بخلاف صورته المشرقة في الموسم الماضي حين حقق ثنائية تاريخية بالتتويج بلقبي دوري روشن للمحترفين وكأس الملك، يمر نادي الاتحاد السعودي بفترة صعبة وصفت بـ"الكابوس"، بعد سلسلة من النتائج السلبية على المستويين المحلي والقاري.
Advertisement

البداية كانت مع خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بهدفين لواحد في نصف النهائي، ثم الهزيمة مجدداً أمامه بهدفين نظيفين في الدوري ليتنازل سريعاً عن الصدارة. وزادت المعاناة بسقوط الفريق مرتين في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين، وصولاً إلى قرار إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان.

ويعود السبب الأول في تراجع العميد إلى رحيل "رجل المهام الصعبة" لؤي مشعبي، الرئيس السابق للمؤسسة غير الربحية للنادي، الذي قاد الفريق باقتدار الموسم الماضي، وكان يتمتع بعلاقة مميزة مع النجوم وعلى رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيما.

كما ساهم ضعف التدعيمات الصيفية في الأزمة، إذ اكتفى النادي بضم لاعبين شباب مثل محمدو دومبيا وروغر فرنانديز، في وقت كان بحاجة إلى أسماء مؤثرة خاصة في الهجوم.

وتراجع مستوى عدة نجوم، أبرزهم الجزائري حسام عوار الذي سجل هدفاً واحداً فقط في 6 مباريات هذا الموسم مقارنة بـ13 هدفاً الموسم الماضي، إضافة إلى الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي لم يسجل أي هدف، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

وتتفاقم الأزمة مع الجدل الدائر حول مستقبل بنزيما الذي ينتهي عقده في حزيران المقبل وسط أنباء عن رغبة مورينيو في استقدامه إلى بنفيكا البرتغالي.


مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: إيران تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وتواجه صعوبة في تأمين حتى مليار دولار
lebanon 24
02/10/2025 18:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إنهاء الحروب مهمة صعبة
lebanon 24
02/10/2025 18:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نشدّد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام العديدة الموكلة إليه والتي باشر بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
lebanon 24
02/10/2025 18:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
lebanon 24
02/10/2025 18:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البرتغالي

الإماراتي

الجزائري

البرازيل

الإمارات

الجزائر

السعود

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:30 | 2025-10-02
10:14 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
03:34 | 2025-10-02
03:01 | 2025-10-02
01:05 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24