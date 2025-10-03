بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"

Advertisement

لم يدرج مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جدول أعمال اجتماعه الافتراضي الأخير، مقترح استبعاد من البطولات الدولية، وفق ما كشفته صحيفة "آس" الإسبانية.وبحسب الصحيفة، فإن مبادرة عدد من الاتحادات الأوروبية، من بينها والنرويج، لم تطرح للنقاش رغم الدعوات المتكررة لفرض عقوبات على الأندية والمنتخبات . ويبدو أن احتمالية إقصاء إسرائيل من البطولات الأوروبية والعالمية تكاد تكون معدومة، إذ من غير المرجح أن تقدم فيفا على قرارات قد تعقد التحضيرات لمونديال 2026 في وكندا والمكسيك، حيث تتداخل المصالح التنظيمية بالاعتبارات السياسية.وكان ثمانية خبراء من توجهوا في 23 أيلول برسالة إلى فيفا والاتحاد لكرة القدم "يويفا" مطالبين باستبعاد إسرائيل، مستندين إلى ما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين".وفي وقت سابق، وجهت مجموعة مكوّنة من 47 رياضيًا معظمهم من لاعبي كرة القدم رسالة مماثلة إلى يويفا تطالب بإبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية عن المشاركات الدولية، ما دفع رئيس فيفا جياني إنفانتينو على الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا أن الاتحاد الدولي يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم في توحيد الشعوب في عالم منقسم.وأوضح أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم قادرة على نقل رسائل السلام والوحدة من خلال قيمها الإنسانية والثقافية والتعليمية. (روسيا اليوم)