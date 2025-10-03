Advertisement

خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)

Lebanon 24
03-10-2025 | 02:00
توفي لاعب نادي روتور فولغوغراد الروسي ماكسيم بوندارينكو، عن عمر ناهز 44 عاما، وفق ما أعلنه النادي عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة "فكونتاكتي"، من دون الكشف عن تفاصيل سبب الوفاة، مكتفيًا بذكر أن اللاعب السابق "توفي بشكل مأساوي".
وأعرب النادي عن خالص تعازيه لعائلة اللاعب وأصدقائه، كما أشادت رابطة كرة القدم في فولغوغراد بإسهامات بوندارينكو في تطوير اللعبة وبأسلوبه المميز الذي لفت الأنظار في مطلع الألفية.

وبحسب ما ذكره موقع Новости Волгограда، كان بوندارينكو يعمل في السنوات الأخيرة بنظام الورديات، ويرجح أنه كان في شمال روسيا وقت الحادثة، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا.
 
رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011


وبوندارينكو هو أحد خريجي نادي روتور، وخاض أكثر من 50 مباراة بقميص الفريق. كما سجل أربعة أهداف مع نادي سخالين في بطولة كأس روسيا موسم 2010-2011، ليتصدر قائمة هدافي البطولة مناصفة مع مهاجم تسيسكا موسكو آنذاك الإيفواري سيدو دومبيا.
لاعب نادي

كرة القدم

الكشف عن

الرياض

ماكسيم

روسيا

موسكو

الروس

