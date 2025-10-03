خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)

Advertisement

توفي روتور فولغوغراد الروسي بوندارينكو، عن عمر ناهز 44 عاما، وفق ما أعلنه النادي عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة "فكونتاكتي"، من دون تفاصيل سبب الوفاة، مكتفيًا بذكر أن اللاعب السابق "توفي بشكل مأساوي".وأعرب النادي عن خالص تعازيه لعائلة اللاعب وأصدقائه، كما أشادت رابطة في فولغوغراد بإسهامات بوندارينكو في تطوير اللعبة وبأسلوبه المميز الذي لفت الأنظار في مطلع الألفية.وبحسب ما ذكره موقع Новости Волгограда، كان بوندارينكو يعمل في السنوات الأخيرة بنظام الورديات، ويرجح أنه كان في شمال وقت الحادثة، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا.