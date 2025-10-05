25
رياضة
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
Lebanon 24
05-10-2025
|
15:24
A-
A+
أبدى
هانزي فليك
، مدرب
نادي برشلونة
، تفهّمه لخسارة فريقه الثقيلة 1-4 أمام
إشبيلية
اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من
الدوري الإسباني
، مؤكداً ضرورة تعامل اللاعبين مع الهزيمة بإيجابية والاستفادة منها لتعزيز الأداء مستقبلاً.
وقدم
برشلونة
أداءً باهتاً على مدار شوطي المباراة، حيث تأثر غياب نجميه رافينيا ولامين جمال، فيما ظهر اللاعبون الآخرون دون مستواهم المعتاد، خصوصاً في الشوط الأول، لتكون هذه الخسارة الأولى للفريق في الموسم، مع فقدان فرصة استعادة صدارة الترتيب.
وقال
فليك
في تصريحات لصحيفة ماركا: "نحن فريق جيد، واللاعبون يعودون بقوة. علينا أن نأخذ هذا الأمر بإيجابية. أنا سعيد برد فعلنا في الشوط الثاني". وأضاف أن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيس وراء الهزيمة، مشيراً إلى أهمية تحليل الأداء في الشوط الأول، ودراسة خطة لعب الخصم، والتدريب على تحسين الأداء في مناطق مختلفة من الملعب.
وأكد المدرب الألماني أن برشلونة سيستمر في القتال على جميع البطولات، قائلاً: "لقد خسرنا، نتقبل ذلك، لكننا سنعود. علينا الحفاظ على هذه الطاقة وروح الفريق القتالية لبقية الموسم".
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 13 نقطة في المركز الرابع بعد تحقيق أول انتصار له هذا الموسم على أرضه، بينما توقف رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر
ريال مدريد
.
