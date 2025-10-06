أسطورة يونايتد: صلاح "عديم الفائدة"

وصف غاري نيفيل أسطورة السابق، هداف الإنجليزي بـ"عديم الفائدة" وذلك إثر تراجع مستواه خلال الموسم الجاري، بينما دافع المدرب آرني عن لاعبه قائلاً إنه إنسان وليس "آلة".

وواصل صلاح، ثالث الهدافين في تاريخ ليفربول، مستوياته المتراجعة هذا الموسم، إذ حصل على أقل تقييم بين لاعبي فريقه رفقة المدافع كونور برادلي في الخسارة أمام تشيلسي 2-1 يوم السبت لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



وقال نيفيل عبر مدونته الصوتية تعليقاً على المباراة: صلاح كان عديم الفائدة بشكل لا يُصدق خصوصاً في آخر 15-20 دقيقة، صحيح أن ثبات مستواه خلال الأعوام الماضية يستحق الإشادة لكن قراراته اليوم كانت سيئة للغاية، فعندما كان يدخل إلى منطقة الجزاء أمام تشيلسي يتخذ القرار الخاطئ بالتسديد بدلاً من التمرير أو التصرف بشكل أفضل، كان ضعيفاً للغاية.

وفي المقابل رد آرني سلوت مدرب ليفربول على الانتقادات التي طالت لاعبه المصري في الآونة الأخيرة، إذ قال: يجب أن نعرف أن صلاح إنسان وليس آلة، لا يجب أن تكون كل فرصة يتحصل عليها يجب داخل الشباك، ربما يعتقد الناس أنه مطالب بذلك بسبب ما كان يفعله طوال الأعوام الماضية، لكن هناك مباريات يحدث فيها ذلك بينما في مباريات أخرى لا يحالفه التوفيق.



وحصل أسوأ تقييم أمام كريستال بالاس في مباراة الأسبوع الماضي، ثم بقي احتياطياً أمام غلطة سراي في ، قبل أن يحصل على التقييم الأدنى خلال خسارة ليفربول أمام تشيلسي في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي.



وسجل "مو" هدفين فقط في الدوري الإنجليزي خلال 7 جولات مضت من المسابقة، إذ يعود هدفه الأخير إلى 14 سبتمبر الماضي أمام بيرنلي.