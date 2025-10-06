Advertisement

رياضة

عين "الخفافيش" على مدافع الأهلي السعودي

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1425840-638953554166548781.jpg
Doc-P-1425840-638953554166548781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل إدارة نادي فالنسيا الإسباني على التعاقد مع المدافع روجر إيبانيز، لتعزيز صفوف الفريق بعنصر يمتلك خبرة عالية وقدرة على قيادة الخط الخلفي. 
Advertisement

وكشف رودي غاليتي على "إكس"، أن "الخفافيش" يضعون المدافع البرازيلي خياراً رئيسياً، رغم ارتباطه بعقد مع الأهلي السعودي. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
lebanon 24
06/10/2025 18:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير
lebanon 24
06/10/2025 18:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدالة تدخلت".. كيف علّق مدافع كريستال بالاس على لقطة صلاح
lebanon 24
06/10/2025 18:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟
lebanon 24
06/10/2025 18:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي فالنسيا الإسباني

نادي فالنسيا

رودي غاليتي

الامارات

البرازيل

✨ الخلف

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:04 | 2025-10-06
08:41 | 2025-10-06
03:59 | 2025-10-06
01:56 | 2025-10-06
23:51 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24