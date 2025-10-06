آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي

Advertisement

بات المرشح الأقوى للفوز بلقب الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2003، بعدما اعتلى صدارة الترتيب عقب فوزه المريح على وست هام (2-0) في ملعب ، متقدماً بفارق نقطة واحدة قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.واصل فريق المدرب ميكيل أرتيتا أداءه الدفاعي الصلب، إذ لم تتلق شباكه سوى ثلاثة أهداف في سبع مباريات، ليعزز موقعه كأقوى خطوط الدفاع في البطولة. وجاء الفوز الأخير بعد انتصار مهم على ، فيما منحت الخسارة الثانية على التوالي لليفربول أمام (2-1) أفضلية إضافية للمدفعجية في سباق الصدارة.وبحسب شركة المراهنات "بيتفريد"، فقد تراجعت نسبة فوز إلى 1.5%، بينما انخفضت احتمالات آرسنال للفوز باللقب إلى 10/11، ما يجعله الأوفر حظاً للتتويج هذا الموسم. أما ، الذي استعاد توازنه بعد بداية متعثرة، فارتفعت فرصه إلى 4/1 عقب جمعه عشر نقاط من آخر أربع مباريات.من جانبه، لا يزال تشيلسي بعيداً عن المنافسة رغم فوزه الأخير على بطل ، إذ تُقدّر فرصه بـ 25/1، فيما يحتل المركز الثالث في الترتيب، لكن احتمالات تتويجه لا تتجاوز 40/1، وفق آخر التقديرات.وبينما تتراجع حظوظ ليفربول ومانشستر سيتي، يبدو أن آرسنال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم طال انتظاره منذ أكثر من عقدين.