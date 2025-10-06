Advertisement

رياضة

آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:23
بات آرسنال المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2003، بعدما اعتلى صدارة الترتيب عقب فوزه المريح على وست هام (2-0) في ملعب الإمارات، متقدماً بفارق نقطة واحدة قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.
واصل فريق المدرب ميكيل أرتيتا أداءه الدفاعي الصلب، إذ لم تتلق شباكه سوى ثلاثة أهداف في سبع مباريات، ليعزز موقعه كأقوى خطوط الدفاع في البطولة. وجاء الفوز الأخير بعد انتصار مهم على نيوكاسل، فيما منحت الخسارة الثانية على التوالي لليفربول أمام تشيلسي (2-1) أفضلية إضافية للمدفعجية في سباق الصدارة.

وبحسب شركة المراهنات "بيتفريد"، فقد تراجعت نسبة فوز ليفربول إلى 1.5%، بينما انخفضت احتمالات آرسنال للفوز باللقب إلى 10/11، ما يجعله الأوفر حظاً للتتويج هذا الموسم. أما مانشستر سيتي، الذي استعاد توازنه بعد بداية متعثرة، فارتفعت فرصه إلى 4/1 عقب جمعه عشر نقاط من آخر أربع مباريات.

من جانبه، لا يزال تشيلسي بعيداً عن المنافسة رغم فوزه الأخير على بطل أوروبا، إذ تُقدّر فرصه بـ 25/1، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث في الترتيب، لكن احتمالات تتويجه لا تتجاوز 40/1، وفق آخر التقديرات.

وبينما تتراجع حظوظ ليفربول ومانشستر سيتي، يبدو أن آرسنال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم طال انتظاره منذ أكثر من عقدين.
