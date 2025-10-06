24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي
Lebanon 24
06-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد نجم
مانشستر سيتي
رودري إلى دائرة اهتمام
ريال مدريد
من جديد، إذ كشفت تقارير أن النادي الملكي يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 150 مليون
يورو
لضم لاعب الوسط الإسباني، الذي يعدّ أحد أبرز العناصر في
كرة القدم
الأوروبية حاليًا.
Advertisement
لكن
مانشستر
سيتي يتمسك بلاعبه المتوَّج بالكرة الذهبية لعام 2024، ويعتبره "لا يُقدّر بثمن"، رافضًا تمامًا فكرة بيعه.
رودري، الذي انتقل من أتلتيكو
مدريد
إلى سيتي عام 2019 مقابل 62.6 مليون جنيه إسترليني، تحوّل إلى عنصر لا غنى عنه في منظومة بيب غوارديولا، بعدما قاد فريقه للفوز بالبريميرليغ، ومنتخب بلاده للتتويج بكأس أمم
أوروبا
.
ووفق صحيفة إكسبريس، فإن
ريال
مدريد يرى في رودري البديل المثالي للوكا مودريتش وتوني كروس، بعد رحيلهما هذا الصيف، ويستعد لزيادة عرضه السابق الذي لم يتجاوز 100 مليون يورو.
في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لتجديد عقد لاعبه الممتد حتى 2027، مع رفع راتبه ومنع أي نية للرحيل، فيما أكد رئيس النادي خلدون المبارك أنه لن يُفرّط في "قلب خط الوسط".
ورغم الإصابة العضلية التي تعرّض لها مؤخرًا أمام برينتفورد، يبقى رودري الركيزة الأساسية في بناء اللعب والسيطرة على إيقاع المباريات، إذ تراجعت نسبة فوز سيتي في غيابه من 78% إلى 61% الموسم الماضي — ما يوضح سبب تمسك النادي به حتى النهاية. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
07/10/2025 08:08:32
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"روما" قدّم عرضاً "لمانشستر يونايتد" لضمّ سانشو
Lebanon 24
"روما" قدّم عرضاً "لمانشستر يونايتد" لضمّ سانشو
07/10/2025 08:08:32
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد
Lebanon 24
بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد
07/10/2025 08:08:32
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
Lebanon 24
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
07/10/2025 08:08:32
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي
ريال مدريد
كرة القدم
الأوروبي
مانشستر
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
Lebanon 24
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
00:44 | 2025-10-07
07/10/2025 12:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
Lebanon 24
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
16:23 | 2025-10-06
06/10/2025 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
15:37 | 2025-10-06
06/10/2025 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
Lebanon 24
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
15:35 | 2025-10-06
06/10/2025 03:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
Lebanon 24
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
13:52 | 2025-10-06
06/10/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:44 | 2025-10-07
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
16:23 | 2025-10-06
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
15:35 | 2025-10-06
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
13:52 | 2025-10-06
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
13:05 | 2025-10-06
بحضور رسمي وجماهيري.. مباراة بالفروسية في زغرين
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 08:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24