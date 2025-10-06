Advertisement

رياضة

ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي

Lebanon 24
06-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1426034-638953917235251889.png
Doc-P-1426034-638953917235251889.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد نجم مانشستر سيتي رودري إلى دائرة اهتمام ريال مدريد من جديد، إذ كشفت تقارير أن النادي الملكي يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو لضم لاعب الوسط الإسباني، الذي يعدّ أحد أبرز العناصر في كرة القدم الأوروبية حاليًا.
Advertisement

لكن مانشستر سيتي يتمسك بلاعبه المتوَّج بالكرة الذهبية لعام 2024، ويعتبره "لا يُقدّر بثمن"، رافضًا تمامًا فكرة بيعه.

رودري، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى سيتي عام 2019 مقابل 62.6 مليون جنيه إسترليني، تحوّل إلى عنصر لا غنى عنه في منظومة بيب غوارديولا، بعدما قاد فريقه للفوز بالبريميرليغ، ومنتخب بلاده للتتويج بكأس أمم أوروبا.

ووفق صحيفة إكسبريس، فإن ريال مدريد يرى في رودري البديل المثالي للوكا مودريتش وتوني كروس، بعد رحيلهما هذا الصيف، ويستعد لزيادة عرضه السابق الذي لم يتجاوز 100 مليون يورو.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لتجديد عقد لاعبه الممتد حتى 2027، مع رفع راتبه ومنع أي نية للرحيل، فيما أكد رئيس النادي خلدون المبارك أنه لن يُفرّط في "قلب خط الوسط".

ورغم الإصابة العضلية التي تعرّض لها مؤخرًا أمام برينتفورد، يبقى رودري الركيزة الأساسية في بناء اللعب والسيطرة على إيقاع المباريات، إذ تراجعت نسبة فوز سيتي في غيابه من 78% إلى 61% الموسم الماضي — ما يوضح سبب تمسك النادي به حتى النهاية. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
07/10/2025 08:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"روما" قدّم عرضاً "لمانشستر يونايتد" لضمّ سانشو
lebanon 24
07/10/2025 08:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد
lebanon 24
07/10/2025 08:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
lebanon 24
07/10/2025 08:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر سيتي

ريال مدريد

كرة القدم

الأوروبي

مانشستر

أوروبا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:44 | 2025-10-07
16:23 | 2025-10-06
15:37 | 2025-10-06
15:35 | 2025-10-06
13:52 | 2025-10-06
13:05 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24