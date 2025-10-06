ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي

Advertisement

لكن سيتي يتمسك بلاعبه المتوَّج بالكرة الذهبية لعام 2024، ويعتبره "لا يُقدّر بثمن"، رافضًا تمامًا فكرة بيعه.رودري، الذي انتقل من أتلتيكو إلى سيتي عام 2019 مقابل 62.6 مليون جنيه إسترليني، تحوّل إلى عنصر لا غنى عنه في منظومة بيب غوارديولا، بعدما قاد فريقه للفوز بالبريميرليغ، ومنتخب بلاده للتتويج بكأس أمم .ووفق صحيفة إكسبريس، فإن مدريد يرى في رودري البديل المثالي للوكا مودريتش وتوني كروس، بعد رحيلهما هذا الصيف، ويستعد لزيادة عرضه السابق الذي لم يتجاوز 100 مليون يورو.في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لتجديد عقد لاعبه الممتد حتى 2027، مع رفع راتبه ومنع أي نية للرحيل، فيما أكد رئيس النادي خلدون المبارك أنه لن يُفرّط في "قلب خط الوسط".ورغم الإصابة العضلية التي تعرّض لها مؤخرًا أمام برينتفورد، يبقى رودري الركيزة الأساسية في بناء اللعب والسيطرة على إيقاع المباريات، إذ تراجعت نسبة فوز سيتي في غيابه من 78% إلى 61% الموسم الماضي — ما يوضح سبب تمسك النادي به حتى النهاية. (كووورة)