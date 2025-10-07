Advertisement

رياضة

صدام جديد بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:19
تجددت الأزمة بين نادي باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقيادة المدرب ديديه ديشامب، لتدخل فصلا جديدا بعد خلافات الشهر الماضي بشأن إصابات لاعبي الفريق.
وكانت البداية في ايلول الماضي عندما تعرض عثمان ديمبلي وديزيريه دوي للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026، رغم تحذيرات الجهاز الطبي للنادي الباريسي من إرهاق اللاعبين.

ديمبلي احتاج لستة أسابيع للتعافي، بينما ابتعد دوي أربعة أسابيع عن الملاعب.

هذه المرة، جاء الخلاف حول جناح الفريق برادلي باركولا، إذ أعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من قائمة أكتوبر بسبب إصابة مزمنة في عضلة الفخذ، واستدعاء المخضرم فلوران توفان بدلا منه.

البيان أشار إلى أن اللاعب استبعد بعد فحصه من طبيب المنتخب فرانك لو جال في مركز كليرفونتين، قبل مباراتي أذربيجان وأيسلندا في التصفيات الأوروبية.

لكن باريس سان جيرمان رد بحدة في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، مؤكدا أن ما ورد في بيان الاتحاد الفرنسي لا يتطابق مع تقارير أطبائه، وأن تقريره المرسل قبل معسكر المنتخب لم يشر إلى وجود إصابة مزمنة.

النادي شدد أيضا على ضرورة احترام السرية الطبية وعدم نشر معلومات غير دقيقة قد تضر باللاعب والنادي.

ويأتي هذا الصدام بعد أسابيع قليلة من أزمة ديمبلي ودوي، ليؤكد استمرار التوتر بين باريس سان جيرمان والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بشأن إدارة ملفات الإصابات.

على صعيد آخر، تضم قائمة الديوك 23 لاعبا يتقدمهم كيليان مبابي، وتعود إليها أسماء مثل ويليام ساليبا وإدواردو كامافينجا، بينما غاب أوريلين تشواميني للإيقاف وبنجامان بافارد بدواع فنية.
باريس سان جيرمان

كأس العالم

سان جيرمان

لكرة القدم

كرة القدم

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبي

