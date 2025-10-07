Advertisement

رياضة

مدرب المنتخب السعوديّ: سنتأهل إلى كأس العالم

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:27
قال مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد إنه أبلغ لاعبيه بأنهم سيتأهلون سوياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك قبل مواجهة إندونيسيا في بداية الملحق الآسيوي في جدة.
وأضاف: "هناك العديد من الأمور تطورت في الفريق منذ أن توليت المسؤولية قبل عام، وهو ما ظهر جلياً في أداء اللاعبين في كأس الخليج لكن يجب أن نظهر ذلك في الملعب".
 
وأكد أن "المنتخب السعودي يسير على الطريق الصحيح، وأبدى ثقته في أن الجميع سيقدمون كل ما لديهم من أجل بلوغ كأس العالم". (الامارات 24)
 
 
 
