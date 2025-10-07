مدرب المنتخب السعوديّ: سنتأهل إلى كأس العالم

قال مدرب منتخب الفرنسي رينارد إنه أبلغ لاعبيه بأنهم سيتأهلون سوياً إلى 2026، وذلك قبل مواجهة في بداية الملحق الآسيوي في جدة.

وأضاف: "هناك العديد من الأمور تطورت في الفريق منذ أن المسؤولية قبل عام، وهو ما ظهر جلياً في أداء اللاعبين في كأس لكن يجب أن نظهر ذلك في الملعب".

وأكد أن "المنتخب السعودي يسير الصحيح، وأبدى ثقته في أن الجميع سيقدمون كل ما لديهم من أجل بلوغ كأس العالم". (الامارات 24)