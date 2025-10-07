26
رياضة
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
الضوء على انخفاض مستوى اللاعب
المصري محمد صلاح
مع "
ليفربول
".
وبعد 10 مباريات في كافة المسابقات في هذا الموسم، سجل صلاح 3 أهداف فقط: منها ركلة جزاء واحدة، و3 تمريرات حاسمة بينما في الفترة عينها من الموسم الماضي سجل 6 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.
ووفقا لبيانات "أوبتا"، انخفض متوسط أهداف صلاح لكلّ
90 دقيقة
من 0.77 إلى 0.29، وانخفض متوسط أهدافه المتوقعة من 0.68 إلى 0.28، مقارنة بالموسم الماضي.
كما انخفض أداؤه الهجومي من 3.46 تسديدة في المباراة الواحدة إلى 1.72، ومن 1.63 تسديدة على المرمى إلى 0.72 فقط.
وهبط أداؤه وقل حضوره في منطقة جزاء المنافس إلى النصف، من 10.5 إلى 5.6 لمسات في المباراة الواحدة. (روسيا اليوم)
