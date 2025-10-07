بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟

Advertisement

سلطت صحيفة " " الضوء على انخفاض مستوى اللاعب مع " ".وبعد 10 مباريات في كافة المسابقات في هذا الموسم، سجل صلاح 3 أهداف فقط: منها ركلة جزاء واحدة، و3 تمريرات حاسمة بينما في الفترة عينها من الموسم الماضي سجل 6 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.ووفقا لبيانات "أوبتا"، انخفض متوسط أهداف صلاح لكلّ من 0.77 إلى 0.29، وانخفض متوسط أهدافه المتوقعة من 0.68 إلى 0.28، مقارنة بالموسم الماضي.كما انخفض أداؤه الهجومي من 3.46 تسديدة في المباراة الواحدة إلى 1.72، ومن 1.63 تسديدة على المرمى إلى 0.72 فقط.