جوردي ألبا يودّع الملاعب.. نهاية حقبة من التألق الكتالوني

Advertisement

جاء الإعلان عبر بيان رسمي وجّهه ألبا إلى جماهيره، قال فيه: "كنت محظوظًا لأنني عشت أحلامي على أرض الملعب، والآن حان الوقت لبداية فصل جديد من حياتي بعيدًا عن ".وُلد ألبا عام 1989 في كتالونيا، وتخرّج من أكاديمية لاماسيا الشهيرة قبل أن ينتقل إلى فالنسيا، حيث تألق بشكل لافت ليعود إلى برشلونة عام 2012 مقابل 14 مليون ، في صفقة غيّرت مسار مسيرته.خلال 11 موسمًا مع برشلونة، خاض أكثر من 450 مباراة وسجّل أكثر من 25 هدفًا وقدم عشرات التمريرات الحاسمة، وشكّل مع ليونيل ميسي ثنائية هجومية لا تُنسى.وحقق ألبا مع النادي الكتالوني ستة ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة لكأس الملك، وأربعة لكأس السوبر الإسباني، إلى جانب أبطال 2015 وكأس العالم للأندية والسوبر في العام ذاته.دوليًا، مثّل ألبا منتخب إسبانيا في أكثر من 90 مباراة، وساهم في تتويج "لاروخا" ببطولة يورو 2012 بتسجيله في النهائي أمام ، كما فاز بـ دوري الأمم الأوروبية 2023 قبل أن يعتزل اللعب الدولي.في محطته الأخيرة، انضم ألبا إلى إنتر ميامي الأميركي عام 2023 إلى جانب زميليه السابقين ميسي وبوسكيتس، حيث اختتم مشواره الاحترافي بأداء مشرف، قبل أن يُسدل الستار على واحدة من أجمل اللاعبين الإسبان في العصر الحديث.