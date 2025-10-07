جوردي ألبا يودّع الملاعب.. نهاية حقبة من التألق الكتالوني

أعلن النجم الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأميركي وأحد أبرز لاعبي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابقين، اعتزاله كرة القدم رسميًا، منهياً مسيرة امتدت لأكثر من 18 عامًا صنع خلالها تاريخًا استثنائيًا في الملاعب الأوروبية والعالمية.
جاء الإعلان عبر بيان رسمي وجّهه ألبا إلى جماهيره، قال فيه: "كنت محظوظًا لأنني عشت أحلامي على أرض الملعب، والآن حان الوقت لبداية فصل جديد من حياتي بعيدًا عن الكرة
".
وُلد ألبا عام 1989 في كتالونيا، وتخرّج من أكاديمية لاماسيا الشهيرة قبل أن ينتقل إلى فالنسيا، حيث تألق بشكل لافت ليعود إلى برشلونة عام 2012 مقابل 14 مليون يورو
، في صفقة غيّرت مسار مسيرته.
خلال 11 موسمًا مع برشلونة، خاض أكثر من 450 مباراة وسجّل أكثر من 25 هدفًا وقدم عشرات التمريرات الحاسمة، وشكّل مع ليونيل ميسي ثنائية هجومية لا تُنسى.
وحقق ألبا مع النادي الكتالوني ستة ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة لكأس الملك، وأربعة لكأس السوبر الإسباني، إلى جانب دوري
أبطال أوروبا
2015 وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي
في العام ذاته.
دوليًا، مثّل ألبا منتخب إسبانيا في أكثر من 90 مباراة، وساهم في تتويج "لاروخا" ببطولة يورو 2012 بتسجيله في النهائي أمام إيطاليا
، كما فاز بـ دوري الأمم الأوروبية 2023 قبل أن يعتزل اللعب الدولي.
في محطته الأخيرة، انضم ألبا إلى إنتر ميامي الأميركي عام 2023 إلى جانب زميليه السابقين ميسي وبوسكيتس، حيث اختتم مشواره الاحترافي بأداء مشرف، قبل أن يُسدل الستار على واحدة من أجمل مسيرات
اللاعبين الإسبان في العصر الحديث.