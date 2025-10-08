المصارع المصري "كيشو" يثير الجدل مجدداً.. اليكم ما جرى

Advertisement

أثار المصارع إبراهيم “كيشو” الحاصل على برونزية أولمبياد 2020 جدلا واسعا من جديد بعدما كشف اليوم الثلاثاء عن اتخاذ “الخطوة الأولى” نحو تغيير الولاء الرياضي للدفاع عن ألوان ليصب المزيد من الزيت على نار الانتقادات التي طالت الاتحاد المحلي وسط موجة من نزوح الرياضيين في العقد الأخير.ونشر كيشو (27 عاما)، الذي كان قد أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا العام بعدما تصدر العناوين في أولمبياد 2024 بعد احتجازه لفترة وجيزة في مزاعم “تحرش جنسي” قبل إطلاق سراحه “لعدم كفاية الأدلة”، صورا لنفسه في حسابه على وهو يتدرب في منشأة أمريكية والعلم الأمريكي في الخلفية. وعلق على المنشور بقوله “الخطوة الأولى”.كان كيشو، الذي خرج من الأدوار الأولى في باريس، قال سابقا لوسائل إعلام إنه اعتزل بسبب ما وصفه بنقص الدعم المؤسسي ومحدودية المكافآت المالية وعدم كفاية التقدير الذي يسمح له ببناء حياة أسرية مستقرة.وفي رده على متابعين غاضبين من قرار تغيير الولاء الرياضي قال كيشو على فيسبوك “مصر بلدي، اتولدت وكبرت فيها ولن أنسى طبعا”.