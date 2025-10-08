Advertisement

رياضة

المصارع المصري "كيشو" يثير الجدل مجدداً.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:34
أثار المصارع المصري محمد إبراهيم “كيشو” الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 جدلا واسعا من جديد بعدما كشف اليوم الثلاثاء عن اتخاذ “الخطوة الأولى” نحو تغيير الولاء الرياضي للدفاع عن ألوان الولايات المتحدة ليصب المزيد من الزيت على نار الانتقادات التي طالت الاتحاد المحلي وسط موجة من نزوح الرياضيين في العقد الأخير.
ونشر كيشو (27 عاما)، الذي كان قد أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا العام بعدما تصدر العناوين في أولمبياد باريس 2024 بعد احتجازه لفترة وجيزة في مزاعم “تحرش جنسي” قبل إطلاق سراحه “لعدم كفاية الأدلة”، صورا لنفسه في حسابه على فيسبوك وهو يتدرب في منشأة أمريكية والعلم الأمريكي في الخلفية. وعلق على المنشور بقوله “الخطوة الأولى”.

كان كيشو، الذي خرج من الأدوار الأولى في باريس، قال سابقا لوسائل إعلام مصرية إنه اعتزل بسبب ما وصفه بنقص الدعم المؤسسي ومحدودية المكافآت المالية وعدم كفاية التقدير الذي يسمح له ببناء حياة أسرية مستقرة.

وفي رده على متابعين غاضبين من قرار تغيير الولاء الرياضي قال كيشو على فيسبوك “مصر بلدي، اتولدت وكبرت فيها ولن أنسى طبعا”.
