رياضة
مقابل هذا المبلغ الكبير... قائد "مانشستر يونايتد" إلى الدوري السعوديّ
Lebanon 24
08-10-2025
|
05:35
كشف حساب "indykaila News"، أنّ "
مانشستر يونايتد
" وافق على الاستغناء عن خدمات قائده برونو فرناديز، مقابل 100 مليون جنيه استرليني.
وبحسب الحساب عينه، فإنّ فريق "
الشياطين الحمر
" في طريقه لبيع فرناديز إلى أحد أندية
الدوري السعودي
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (الامارات 24)
