Advertisement

رياضة

مقابل هذا المبلغ الكبير... قائد "مانشستر يونايتد" إلى الدوري السعوديّ

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1426675-638955239556688158.jpg
Doc-P-1426675-638955239556688158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف حساب "indykaila News"، أنّ "مانشستر يونايتد" وافق على الاستغناء عن خدمات قائده برونو فرناديز، مقابل 100 مليون جنيه استرليني.
Advertisement
 

وبحسب الحساب عينه، فإنّ فريق "الشياطين الحمر" في طريقه لبيع فرناديز إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (الامارات 24)


مواضيع ذات صلة
باميلا الكيك تُهاجم مُقدّم برامج لبنانيّ: طلبت منه هذا المبلغ الكبير للظهور معه في مقابلة
lebanon 24
08/10/2025 14:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"
lebanon 24
08/10/2025 14:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
lebanon 24
08/10/2025 14:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع هذا الحارس!
lebanon 24
08/10/2025 14:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

الشياطين الحمر

الدوري السعودي

الامارات

مانشستر

يونايتد

السعود

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:38 | 2025-10-08
02:35 | 2025-10-08
01:34 | 2025-10-08
23:00 | 2025-10-07
15:16 | 2025-10-07
12:25 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24