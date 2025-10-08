Advertisement

رياضة

خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1426752-638955353118851783.jpg
Doc-P-1426752-638955353118851783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف لاعب الوسط البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو، عن إصابته بمرض سرطان الغدة الدرقية.
Advertisement
وأوضح ريبيرو البالغ من العمر 36 عاماً، أنه خضع لعملية جراحية، وقال في رسالة موجهة إلى الجماهير: "كل شيء سار على ما يرام، أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لاستئصال خلايا سرطانية.. بايدن خضع لعملية جراحية وهذه حالته
lebanon 24
08/10/2025 19:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... "شيف" شهير جدّاً خضع لعمليّة جراحيّة لإزالة ورم سرطانيّ
lebanon 24
08/10/2025 19:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده
lebanon 24
08/10/2025 19:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
lebanon 24
08/10/2025 19:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24

البرازيلي الدولي

وسط البرازيل

البرازيل

إيفرتون

الغد

إيفر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:31 | 2025-10-08
08:16 | 2025-10-08
06:38 | 2025-10-08
05:35 | 2025-10-08
02:35 | 2025-10-08
01:34 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24