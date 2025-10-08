25
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:45
A-
A+
كشف لاعب الوسط
البرازيلي الدولي
إيفرتون
ريبيرو، عن إصابته بمرض سرطان الغدة الدرقية.
وأوضح ريبيرو البالغ من العمر 36 عاماً، أنه خضع لعملية جراحية، وقال في رسالة موجهة إلى الجماهير: "كل شيء سار على ما يرام، أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم". (العربية)
