خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان

كشف لاعب الوسط ريبيرو، عن إصابته بمرض سرطان الغدة الدرقية.

وأوضح ريبيرو البالغ من العمر 36 عاماً، أنه خضع لعملية جراحية، وقال في رسالة موجهة إلى الجماهير: "كل شيء سار على ما يرام، أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم". (العربية)