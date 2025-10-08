Advertisement

رياضة

الاتحاد السعودي يعيّن مديرًا فنيًا جديدًا... هذه هويته

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1426855-638955504310609100.webp
Doc-P-1426855-638955504310609100.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي الاتحاد السعودي، حامل لقب الدوري، عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للفرنسي لوران بلان.
Advertisement

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطعًا تقديميًا للمدرب، عقب إتمام المفاوضات بنجاح.

ويمتلك كونسيساو مسيرة تدريبية حافلة بدأت عام 2010 كمساعد مدرب في ستاندر لييج البلجيكي، قبل أن يقود فريق أولهانينسي البرتغالي عام 2012، ليتنقل بعدها بين عدة أندية بارزة أبرزها نانت الفرنسي وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

وخلال مسيرته، حقق كونسيساو عدداً من الألقاب، من بينها الدوري البرتغالي ثلاث مرات مع بورتو.
مواضيع ذات صلة
مدير جديد لمديرية المحاسبة العامة.. إليكم هويته
lebanon 24
09/10/2025 01:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
lebanon 24
09/10/2025 01:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يعين مجلسًا عامًا جديدًا للرهبانية
lebanon 24
09/10/2025 01:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي يُعيّن حكومة جديدة برئاسة "سيباستيان ليكورنو"
lebanon 24
09/10/2025 01:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بورتو البرتغالي

الاتحاد السعودي

البرتغالي

أعلن نادي

الإيطالي

البرتغال

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:29 | 2025-10-08
10:31 | 2025-10-08
08:45 | 2025-10-08
08:16 | 2025-10-08
06:38 | 2025-10-08
05:35 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24