رياضة
الاتحاد السعودي يعيّن مديرًا فنيًا جديدًا... هذه هويته
Lebanon 24
08-10-2025
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
الاتحاد السعودي
، حامل لقب الدوري، عن تعيين
البرتغالي
سيرجيو كونسيساو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للفرنسي لوران بلان.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطعًا تقديميًا للمدرب، عقب إتمام المفاوضات بنجاح.
ويمتلك كونسيساو مسيرة تدريبية حافلة بدأت عام 2010 كمساعد مدرب في ستاندر لييج البلجيكي، قبل أن يقود فريق أولهانينسي البرتغالي عام 2012، ليتنقل بعدها بين عدة أندية بارزة أبرزها نانت الفرنسي وبورتو البرتغالي وميلان
الإيطالي
.
وخلال مسيرته، حقق كونسيساو عدداً من الألقاب، من بينها الدوري البرتغالي ثلاث مرات مع بورتو.
