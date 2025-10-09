تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟

بعد إصابته بكدمة في الكاحل، ليس من الواضح إذا ما كان لاعب ، سيُشارك مع المنتخب الإنكليزيّ ضدّ ولاتفيا.

Advertisement

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إنّ "إصابة كين أبعدت هداف ميونخ عن تدريب الأربعاء، وبهذا ينضم الي زميله الذي أعلن المنتخب الإنكليزي عن غيابه عن مباراتي ويلز ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية". (الامارات 24)