رياضة

تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:10
بعد إصابته بكدمة في الكاحل، ليس من الواضح إذا ما كان لاعب بايرن ميونخ هاري كين، سيُشارك مع المنتخب الإنكليزيّ ضدّ ويلز ولاتفيا.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إنّ "إصابة كين أبعدت هداف بايرن ميونخ عن تدريب الأربعاء، وبهذا ينضم الي زميله ريس جيمس الذي أعلن المنتخب الإنكليزي عن غيابه عن مباراتي ويلز ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية". (الامارات 24)
