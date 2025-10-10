26
روسيا تتغلّب على إيران بثنائية ودّية في فولغوغراد
Lebanon 24
10-10-2025
|
23:00
تغلب المنتخب الروسي على ضيفه
الإيراني
(2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في مدينة فولغوغراد.
وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين دميتري فوروبيوف وألكسي باتراكوف في الدقيقتين (22، 70) على الترتيب.
بينما سجل اللاعب الإيراني
أمير حسين
زاده
هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فولغوغراد أرينا".
وسيخوض المنتخب الروسي مباراة ودية أخرى يوم 14 تشرين الاول الجاري، ضد منتخب
بوليفيا
.
