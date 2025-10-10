Advertisement

رياضة

روسيا تتغلّب على إيران بثنائية ودّية في فولغوغراد

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1427912-638957386718990734.jpg
Doc-P-1427912-638957386718990734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تغلب المنتخب الروسي على ضيفه الإيراني (2-1)  في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في مدينة فولغوغراد.
Advertisement


وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين دميتري فوروبيوف وألكسي باتراكوف في الدقيقتين (22، 70) على الترتيب.


بينما سجل اللاعب الإيراني أمير حسين زاده هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فولغوغراد أرينا".


وسيخوض المنتخب الروسي مباراة ودية أخرى يوم 14 تشرين الاول الجاري، ضد منتخب بوليفيا.
مواضيع ذات صلة
بوتين: العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية ودية
lebanon 24
11/10/2025 13:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سننتظر مع الحلفاء حتى 1 أيلول لتبدي روسيا استعدادها لعقد لقاء ثنائي
lebanon 24
11/10/2025 13:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل 30 متظاهرًا.. منظمات أنغولية تطالب ميسي والاتحاد الأرجنتيني بإلغاء مباراة ودية
lebanon 24
11/10/2025 13:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إلى ميلانيا ترامب.. هيأت أجواء ودية بين ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
11/10/2025 13:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24

أمير حسين

كرة القدم

الإيراني

بوليفيا

الروس

روبيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-10-11
03:00 | 2025-10-11
01:00 | 2025-10-11
16:40 | 2025-10-10
15:20 | 2025-10-10
13:11 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24