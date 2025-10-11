هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل

تمكّن الفريق النرويجي من اكتساح ضمن تصفيات المونديال.

وكان قد أهدر القائد إرلينغ هالاند ركلة جزاء في بداية اللقاء، قبل أن يعوّض بثلاثية قادت لفوز كاسح 5-0 على ضيفها إسرائيل، السبت.



الانتصار قرّب النرويج خطوة كبيرة من مونديال 2026 للمرة الأولى منذ 1998؛ إذ رفعت رصيدها إلى 6 انتصارات من 6 في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية، مع فارق أهداف +26، قبل مواجهتيها المقبلتين أمام إستونيا (3 نقاط) وإيطاليا المتأخرة بـ9 نقاط ولها مباراتان مؤجلتان.



ورغم إهداره ركلة جزاء أُعيد تنفيذها مرتين مطلع المباراة، استعاد هالاند توازنه فسجّل هدفًا في الشوط الأول، وأضاف هدفين بعد الاستراحة، رافعًا رصيده إلى 50 هدفًا دوليًا، قبل أن ينهي اللقاء بسجل 51 هدفًا في 46 مباراة مع المنتخب. وساهم لاعبا إسرائيل عنان خلايلة وعيدان نحمياس في بتسجيل هدفين عكسيين في الشوط الأول.



وأُقيمت المواجهة وسط تحديات أمنية، مع مطالبات في أوساط من جماهير النرويج بإقصاء إسرائيل من المنافسات الرياضية على خلفية حرب غزة.