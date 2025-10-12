26
رياضة
مع إنتر ميامي.. ميسي يصنع التاريخ
Lebanon 24
12-10-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق فريق
إنتر
ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية
ليونيل ميسي
فوزًا كبيرًا على
أتلانتا
يونايتد
برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الأميركي. وسجل أهداف المباراة كل من
ميسي
هدفين، وجوردي ألبا ولويس
سواريز
هدفًا لكل منهما، ليصل رصيد إنتر ميامي إلى 62 نقطة في المركز الثالث بالقسم الشرقي، بينما بقي أتلانتا يونايتد عند 27 نقطة في المركز
الرابع عشر
.
وبهذا الإنجاز، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، كما عزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفًا.
ويستعد إنتر ميامي لمواجهة حاسمة أمام ناشفيل السبت المقبل، بينما يسعى أتلانتا يونايتد لتجنب المركز الأخير بمواجهة دي سي يونايتد.
