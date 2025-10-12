مع إنتر ميامي.. ميسي يصنع التاريخ

Advertisement

حقق فريق ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية فوزًا كبيرًا على برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الأميركي. وسجل أهداف المباراة كل من هدفين، وجوردي ألبا ولويس هدفًا لكل منهما، ليصل رصيد إنتر ميامي إلى 62 نقطة في المركز الثالث بالقسم الشرقي، بينما بقي أتلانتا يونايتد عند 27 نقطة في المركز .وبهذا الإنجاز، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، كما عزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفًا.