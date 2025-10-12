Advertisement

رياضة

مع إنتر ميامي.. ميسي يصنع التاريخ

Lebanon 24
12-10-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1428325-638958627542709853.avif
Doc-P-1428325-638958627542709853.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق فريق إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فوزًا كبيرًا على أتلانتا يونايتد برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الأميركي. وسجل أهداف المباراة كل من ميسي هدفين، وجوردي ألبا ولويس سواريز هدفًا لكل منهما، ليصل رصيد إنتر ميامي إلى 62 نقطة في المركز الثالث بالقسم الشرقي، بينما بقي أتلانتا يونايتد عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
Advertisement

وبهذا الإنجاز، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، كما عزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفًا.
 
 
ويستعد إنتر ميامي لمواجهة حاسمة أمام ناشفيل السبت المقبل، بينما يسعى أتلانتا يونايتد لتجنب المركز الأخير بمواجهة دي سي يونايتد.
مواضيع ذات صلة
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
lebanon 24
12/10/2025 14:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات.. واحتفال رائع مع أبنائه (فيديو)
lebanon 24
12/10/2025 14:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون: كوريا الشمالية وروسيا تصنعان التاريخ في مواجهة الإمبريالية
lebanon 24
12/10/2025 14:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
lebanon 24
12/10/2025 14:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

ليونيل ميسي

لويس سواريز

الرابع عشر

الأرجنتين

أرجنتيني

أتلانتا

يونايتد

ليونيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:43 | 2025-10-12
01:52 | 2025-10-12
23:00 | 2025-10-11
16:05 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
14:01 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24