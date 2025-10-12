Advertisement

رياضة

ميدالية ذهبية ثانية لأحمد الغول في البطولة العربية للدراجات في العراق

Lebanon 24
12-10-2025 | 06:43
أحرز لاعب منتخب لبنان للدراجات أحمد محمد الغول ميدالية ذهبية ثانية في منافسات البطولة العربية لذوي الاعاقة التي تقام في مدينة السليمانية (العراق)، ضمن منافسات سباق الفردي لدراجة ال"هاند" لمسافة 15 كيلومترا لذوي الاحتياجات الخاصة في انجاز جديد للغول وللبنان.
وكان الغول احرز منذ يومين ميدالية ذهبية في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لدراجة الـ"هاند"، لمسافة 10 كلم.

وكانت لاعبة منتخب لبنان تمارا الزين احرزت الميدالية الفضية في سباق فردي السيدات للدراجات الهوائية(20 كيلومترا ضد الساعة) منذ ايام في البطولة عينها.

يُشار الى أن منتخب لبنان يشارك بالبطولة العربية لدراجة الطريق ولدراجة تحدّي الاعاقة، علما ان البعثة اللبنانية برئاسة نائب رئيس الاتحاد جان زغيب.
نائب رئيس الاتحاد

رئيس الاتحاد

السليمانية

نائب رئيس

أحمد محمد

اللبنانية

السليمان

سليماني

