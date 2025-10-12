ميدالية ذهبية ثانية لأحمد الغول في البطولة العربية للدراجات في العراق

Advertisement

أحرز لاعب منتخب للدراجات الغول ميدالية ذهبية ثانية في منافسات البطولة العربية لذوي الاعاقة التي تقام في مدينة (العراق)، ضمن منافسات سباق الفردي لدراجة ال"هاند" لمسافة 15 كيلومترا لذوي الاحتياجات الخاصة في انجاز جديد للغول وللبنان.وكان الغول احرز منذ يومين ميدالية ذهبية في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لدراجة الـ"هاند"، لمسافة 10 كلم.وكانت لاعبة منتخب لبنان تمارا احرزت الميدالية الفضية في سباق فردي السيدات للدراجات الهوائية(20 كيلومترا ضد الساعة) منذ ايام في البطولة عينها.يُشار الى أن منتخب لبنان يشارك بالبطولة العربية لدراجة الطريق ولدراجة تحدّي الاعاقة، علما ان البعثة برئاسة جان .