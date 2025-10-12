24
رياضة
برشلونة يحسم مستقبل ليفاندوفسكي
Lebanon 24
12-10-2025
|
09:34
A-
A+
أفادت تقارير صحفية بأن إدارة
نادي برشلونة
لكرة القدم
حسمت مصير النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"
الإسبانية
اليوم الأحد، فإن مسؤولي
برشلونة
استقروا على رحيل ليفاندوفسكي وعدم تجديد عقده الصيف المقبل.
وأشارت إلى القرار جاء لأسباب فنية في ظل تراجع مستوى اللاعب المخضرم (37 عاما)، وعدم قدرته على الضغط على المنافسين بالصورة المطلوبة، أو مواكبة إيقاع زملائه داخل الملعب.
وأوضح التقرير أن إدارة النادي الكتالوني تضع في مقدمة أولوياتها في الميركاتو الصيفي المقبل التعاقد مع مهاجم وكذلك ظهير أيمن.
وشددت على أن المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي هو هداف أتلتيكو
مدريد
جوليان ألفاريز، ويأتي بعده الكاميروني كارل إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي.
وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة حاولت إقناع اللاعب بتجديد عقده ثم تسويقه لأندية الدوري السعودي، لكن اللاعب رفض، مؤكدا رغبته في البقاء داخل القارة العجوز. (روسيا اليوم)
