برشلونة يحسم مستقبل ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة حسمت مصير النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل.

Advertisement

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" اليوم الأحد، فإن مسؤولي استقروا على رحيل ليفاندوفسكي وعدم تجديد عقده الصيف المقبل.



وأشارت إلى القرار جاء لأسباب فنية في ظل تراجع مستوى اللاعب المخضرم (37 عاما)، وعدم قدرته على الضغط على المنافسين بالصورة المطلوبة، أو مواكبة إيقاع زملائه داخل الملعب.



وأوضح التقرير أن إدارة النادي الكتالوني تضع في مقدمة أولوياتها في الميركاتو الصيفي المقبل التعاقد مع مهاجم وكذلك ظهير أيمن.



وشددت على أن المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي هو هداف أتلتيكو جوليان ألفاريز، ويأتي بعده الكاميروني كارل إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي.



وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة حاولت إقناع اللاعب بتجديد عقده ثم تسويقه لأندية الدوري السعودي، لكن اللاعب رفض، مؤكدا رغبته في البقاء داخل القارة العجوز. (روسيا اليوم)