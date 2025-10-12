Advertisement

رياضة

فحوصات تؤكد إصابة بلايلي

Lebanon 24
12-10-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1428539-638959028887659138.png
Doc-P-1428539-638959028887659138.png photos 0
أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا مساء الأحد بشأن إصابة جناحه الجزائري يوسف بلايلي، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في الساعات الماضية.
وجاء في البيان أنّ اللاعب خضع لفحوصات بالأشعة أكدت تعرّضه لإصابة عضلية خلال مباراته مع المنتخب الجزائري، وسيخلد للراحة على أن يجري لاحقًا فحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وكان بلايلي قد شارك بديلًا في الدقيقة 60 أمام الصومال، يوم الخميس الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، واشتكى آلامًا عضلية عقب المباراة. وغادر صاحب الـ33 عامًا معسكر الجزائر صباح الأحد بعد ثبوت عدم لحاقه بمباراة أوغندا المقررة الثلاثاء في ختام مشوار "محاربي الصحراء" بالتصفيات.
وضمن منتخب الجزائر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بفوزه الأخير على الصومال بثلاثة أهداف دون رد.

 
نادي الترجي التونسي

كأس العالم

صباح الأحد

الجزائري

التونسي

الصومال

الجزائر

التون

