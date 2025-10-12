فحوصات تؤكد إصابة بلايلي

Advertisement

أصدر بيانًا رسميًا مساء الأحد بشأن إصابة جناحه يوسف بلايلي، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في الساعات الماضية.وجاء في البيان أنّ اللاعب خضع لفحوصات بالأشعة أكدت تعرّضه لإصابة عضلية خلال مباراته مع المنتخب الجزائري، وسيخلد للراحة على أن يجري لاحقًا فحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات.وكان بلايلي قد شارك بديلًا في الدقيقة 60 أمام ، يوم الخميس الماضي، ضمن تصفيات 2026، واشتكى آلامًا عضلية عقب المباراة. وغادر صاحب الـ33 عامًا معسكر بعد ثبوت عدم لحاقه بمباراة أوغندا المقررة الثلاثاء في ختام مشوار "محاربي الصحراء" بالتصفيات.وضمن منتخب الجزائر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بفوزه الأخير على الصومال بثلاثة أهداف دون رد.