Advertisement

رياضة

هولندا تكتسح فنلندا برباعية وتقترب من التأهل

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1428544-638959045779088984.png
Doc-P-1428544-638959045779088984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسم منتخب هولندا مواجهة فنلندا بفوزٍ كبير 4–0، مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، ليعزّز صدارته ويقترب من حسم بطاقة التأهل المباشر.
Advertisement

سجّل دونيل مالين الهدف الأول في الدقيقة 8 بتسديدة بعيدة، وأضاف فيرجيل فان دايك الثاني برأسية في الدقيقة 17. ومن ركلة جزاء، وقّع ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 38، قبل أن يختتم كودي جاكبو الرباعية بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، رفع "الطواحين" رصيدهم إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمّد رصيد فنلندا عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.
مواضيع ذات صلة
دولة عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026
lebanon 24
13/10/2025 00:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
lebanon 24
13/10/2025 00:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بفضل محمد صلاح.. مصر تقترب من التأهل لمونديال 2026
lebanon 24
13/10/2025 00:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"معركة رباعية" داخل "التيار" على مقعد جبيل
lebanon 24
13/10/2025 00:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فيرجيل فان دايك

ممفيس ديباي

كأس العالم

فيرجيل فان

كودي جاكبو

فان دايك

فيرجيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:41 | 2025-10-12
16:18 | 2025-10-12
16:12 | 2025-10-12
15:34 | 2025-10-12
14:53 | 2025-10-12
13:11 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24