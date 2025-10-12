هولندا تكتسح فنلندا برباعية وتقترب من التأهل

Advertisement

حسم منتخب مواجهة بفوزٍ كبير 4–0، مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات 2026، ليعزّز صدارته ويقترب من حسم بطاقة التأهل المباشر.سجّل دونيل مالين الهدف الأول في الدقيقة 8 بتسديدة بعيدة، وأضاف الثاني برأسية في الدقيقة 17. ومن ركلة جزاء، وقّع الهدف الثالث في الدقيقة 38، قبل أن يختتم الرباعية بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 84.بهذه النتيجة، رفع "الطواحين" رصيدهم إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمّد رصيد فنلندا عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.