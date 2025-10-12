24
رياضة
العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية
Lebanon 24
12-10-2025
|
23:00
حقق المنتخب
العراقي
فوزًا ثمينًا على
إندونيسيا
1–0 في الجولة الثانية من مباريات
المجموعة الثانية
ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى
كأس العالم
2026. انتهى الشوط الأول دون أهداف، وسجّل
زيدان
إقبال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76.
بهذه الخسارة، ودّع المنتخب الإندونيسي التصفيات بعد هزيمتين أمام
السعودية
(3–2) والعراق (0–1). ورفع
العراق
رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السعودية، لتكون مواجهة الثلاثاء المقبل بين المنتخبين حاسمة لاقتناص بطاقة التأهل إلى المونديال.
