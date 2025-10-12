العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية

Advertisement

حقق المنتخب فوزًا ثمينًا على 1–0 في الجولة الثانية من مباريات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026. انتهى الشوط الأول دون أهداف، وسجّل إقبال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76.بهذه الخسارة، ودّع المنتخب الإندونيسي التصفيات بعد هزيمتين أمام (3–2) والعراق (0–1). ورفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السعودية، لتكون مواجهة الثلاثاء المقبل بين المنتخبين حاسمة لاقتناص بطاقة التأهل إلى المونديال.