Advertisement

رياضة

العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1428545-638959049950981377.png
Doc-P-1428545-638959049950981377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا على إندونيسيا 1–0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026. انتهى الشوط الأول دون أهداف، وسجّل زيدان إقبال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76.
Advertisement

بهذه الخسارة، ودّع المنتخب الإندونيسي التصفيات بعد هزيمتين أمام السعودية (3–2) والعراق (0–1). ورفع العراق رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السعودية، لتكون مواجهة الثلاثاء المقبل بين المنتخبين حاسمة لاقتناص بطاقة التأهل إلى المونديال.
مواضيع ذات صلة
إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج
lebanon 24
13/10/2025 10:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
lebanon 24
13/10/2025 10:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: غزة أمام مفترق حاسم بين التسوية والمقاومة
lebanon 24
13/10/2025 10:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف سعودي إماراتي يقترب من شراء معلم بارز في القاهرة
lebanon 24
13/10/2025 10:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الثانية

كأس العالم

إندونيسيا

العراقي

السعود

زيدان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:54 | 2025-10-12
16:41 | 2025-10-12
16:18 | 2025-10-12
16:12 | 2025-10-12
15:34 | 2025-10-12
15:21 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24