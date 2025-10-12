من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية

Advertisement

يتصدر منتخب سويسرا المجموعة الثانية بـ9 نقاط من 3 انتصارات، متقدّمًا بفارق 5 نقاط عن كوسوفو. ويحلّ الإثنين ضيفًا على سلوفينيا (الثالثة بنقطتين)، فيما يلعب وصيفه كوسوفو أمام السويد (الأخيرة بنقطة). فوز سويسرا وتعثر كوسوفو (تعادلًا أو خسارة) يعني حسم أول بطاقة أوروبية.في اليوم نفسه قد تحسم فرنسا التأهل من المجموعة الرابعة إذا فازت على أيسلندا خارج أرضها، وتعثّرت أوكرانيا أمام أذربيجان. الديوك في الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا، مع وجود أيسلندا ثالثة بـ3 نقاط وأذربيجان بنقطة.يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة 11 برصيد 15 نقطة من 15 مباريات، متقدمًا بـ4 نقاط على ألبانيا التي خاضت 6 مباريات. ويلتقي الثلاثاء مع لاتفيا خارج أرضه، وإذا فاز يحسم التأهل دون انتظار نتائج الآخرين.البرتغال يمكنها تأكيد التأهل في أكتوبر حال الفوز على المجر، شرط تعثّر أرمينيا على أرض إيرلندا (تعادلًا أو خسارة). بتحقق هذا الشرط، يخطف رفاق بطاقة المونديال. (العين)