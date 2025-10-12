23
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
Lebanon 24
12-10-2025
|
15:34
A-
A+
اقتربت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 من مراحلها الحاسمة، مع احتمال كشف هوية أول المنتخبات المتأهلة خلال توقف تشرين الأول الحالي. وتنتهي التصفيات في تشرين الثاني المقبل، حيث تتحدد المنتخبات الـ12 المتأهلة مباشرة، إلى جانب منتخبات الملحق
الأوروبي
الباحثة عن 4 بطاقات إضافية.
سويسرا الأقرب
يتصدر منتخب سويسرا المجموعة الثانية بـ9 نقاط من 3 انتصارات، متقدّمًا بفارق 5 نقاط عن كوسوفو. ويحلّ الإثنين ضيفًا على سلوفينيا (الثالثة بنقطتين)، فيما يلعب وصيفه كوسوفو أمام السويد (الأخيرة بنقطة). فوز سويسرا وتعثر كوسوفو (تعادلًا أو خسارة) يعني حسم أول بطاقة أوروبية.
فرنسا
تنتظر تعثّر
أوكرانيا
في اليوم نفسه قد تحسم فرنسا التأهل من المجموعة الرابعة إذا فازت على أيسلندا خارج أرضها، وتعثّرت أوكرانيا أمام أذربيجان. الديوك في الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا، مع وجود أيسلندا ثالثة بـ3 نقاط وأذربيجان
رابعة
بنقطة.
إنكلترا… الحسم بيدها
يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة 11 برصيد 15 نقطة من 15 مباريات، متقدمًا بـ4 نقاط على ألبانيا التي خاضت 6 مباريات. ويلتقي الثلاثاء مع لاتفيا خارج أرضه، وإذا فاز يحسم التأهل دون انتظار نتائج الآخرين.
البرتغال على الأبواب
البرتغال يمكنها تأكيد التأهل في أكتوبر حال الفوز على المجر، شرط تعثّر أرمينيا على أرض إيرلندا (تعادلًا أو خسارة). بتحقق هذا الشرط، يخطف رفاق
كريستيانو رونالدو
بطاقة المونديال. (العين)
