المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:56
تأهل منتخب المغرب إلى دور الثمانية في كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي بفوزه 3-1 على الولايات المتحدة اليوم الأحد بعد مباراة مثيرة.
وافتتح فؤاد الزهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأميركي التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها كول كامبل.

واستعاد المغرب التقدم في الدقيقة 67 بعدما وضع المدافع جوشوا وايندر الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحسم ياسين جسيم فوز منتخب بلاده قبل ثلاث دقائق على النهاية.
