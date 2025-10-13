25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
Lebanon 24
13-10-2025
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل منتخب
المغرب
إلى دور الثمانية في
كأس العالم للشباب
لكرة القدم
المقامة في تشيلي بفوزه 3-1 على
الولايات المتحدة
اليوم الأحد بعد مباراة مثيرة.
Advertisement
وافتتح
فؤاد
الزهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأميركي التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها كول
كامبل
.
واستعاد المغرب التقدم في الدقيقة 67 بعدما وضع المدافع
جوشوا
وايندر
الكرة
بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحسم ياسين جسيم فوز منتخب بلاده قبل ثلاث دقائق على النهاية.
مواضيع ذات صلة
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
13/10/2025 14:02:45
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ألكسندروفا تبلغ قبل نهائي بطولة مونتيري للتنس
Lebanon 24
ألكسندروفا تبلغ قبل نهائي بطولة مونتيري للتنس
13/10/2025 14:02:45
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب أستراليا يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 92-48 ويواجه منتخب الصين يوم الأحد
Lebanon 24
منتخب أستراليا يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 92-48 ويواجه منتخب الصين يوم الأحد
13/10/2025 14:02:45
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان: نريد انفتاح شبابنا على العالم عبر شراكات دولية
Lebanon 24
بايراقداريان: نريد انفتاح شبابنا على العالم عبر شراكات دولية
13/10/2025 14:02:45
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم للشباب
الولايات المتحدة
كأس العالم
لكرة القدم
نهائي كأس
يوم الأحد
كرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:50 | 2025-10-13
13/10/2025 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر
Lebanon 24
غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر
04:01 | 2025-10-13
13/10/2025 04:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
01:58 | 2025-10-13
13/10/2025 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟
Lebanon 24
هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟
23:54 | 2025-10-12
12/10/2025 11:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية
Lebanon 24
العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:50 | 2025-10-13
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
04:01 | 2025-10-13
غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر
01:58 | 2025-10-13
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
23:54 | 2025-10-12
هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟
23:00 | 2025-10-12
العراق يقترب… قمة حاسمة أمام السعودية
16:41 | 2025-10-12
الأخضر يستعد لموقعة العراق
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24