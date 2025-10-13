المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا

Advertisement

تأهل منتخب إلى دور الثمانية في المقامة في تشيلي بفوزه 3-1 على اليوم الأحد بعد مباراة مثيرة.وافتتح الزهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأميركي التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها كول .واستعاد المغرب التقدم في الدقيقة 67 بعدما وضع المدافع وايندر بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحسم ياسين جسيم فوز منتخب بلاده قبل ثلاث دقائق على النهاية.