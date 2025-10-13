الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان

Advertisement

تغلبت الدنمارك 3-1 على ضيفتها ، لتقترب خطوة أخرى من التأهل إلى 2026، بعدما حافظت على سجلها خاليا من الهزائم في التصفيات، وأنهت آمال الفريق الزائر في الوصول إلى البطولة.وقبل مباراتين من نهاية التصفيات، تتصدر الدنمارك برصيد عشر نقاط متفوقة بفارق الأهداف على ، ويلتقي الفريقان في المباراة الأخيرة من التصفيات الشهر المقبل، إذ سيتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات البطولة مباشرة، وسيخوض صاحب المركز الثاني الملحق.وتحتل اليونان المركز الثالث بثلاث نقاط ولا أمل لها في التأهل.واستحوذت اليونان على في البداية، لكن راسموس هويلوند استغل خطأ فادحا من لاعب خط الوسط اليوناني خريستوس زافيريس في الدقيقة 21، بعد أن مرر الكرة بطريقة خاطئة ليتمكن مهاجم من تسجيل هدف سهل.وضاعف يواكيم أندرسن تقدم صاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها ميكل دامسجارد في الدقيقة 40، قبل أن يضيف دامسجارد الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة إثر خطأ آخر من دفاع اليونان.وسجلت اليونان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63 عبر خريستوس تزوليس الذي سدد الكرة من فوق الحارس كاسبر شمايكل، وهو أول هدف تتلقاه الدنمارك في مشوارها بالتصفيات.