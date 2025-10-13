غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر

Advertisement

تأهلت إلى نهائيات 2026 بفوزها 1-صفر على جزر القمر بهدف سجله محمد قدوس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني ليثير احتفالات واسعة بين الجماهير التي ملأت استاد أكرا.وسجل قدوس هدف الفوز في الدقيقة 47 بعد تمريرة عرضية من توماس بارتي ليمنح الجماهير الغفيرة الفوز المنشود.وكانت غانا ستتأهل حتى لو خسرت إذ تعثرت أقرب منافسيها 4-1 في مالي في نفس الوقت.وباتت غانا الخامسة التي تتأهل للمشاركة في البطولة التي تقام في الشمالية بعد وتونس ومصر والجزائر.وهذه المرة الخامسة التي تشارك فيها غانا في كأس العالم حيث وصلت إلى دور الثمانية في عام 2010.