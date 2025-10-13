Advertisement

رياضة

غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:01
تأهلت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 1-صفر على جزر القمر بهدف سجله محمد قدوس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني ليثير احتفالات واسعة بين الجماهير التي ملأت استاد أكرا.
وسجل قدوس هدف الفوز في الدقيقة 47 بعد تمريرة عرضية من توماس بارتي ليمنح الجماهير الغفيرة الفوز المنشود.

وكانت غانا ستتأهل حتى لو خسرت إذ تعثرت مدغشقر أقرب منافسيها 4-1 في مالي في نفس الوقت.

وباتت غانا الدولة الأفريقية الخامسة التي تتأهل للمشاركة في البطولة التي تقام في أمريكا الشمالية بعد المغرب وتونس ومصر والجزائر.

وهذه المرة الخامسة التي تشارك فيها غانا في كأس العالم حيث وصلت إلى دور الثمانية في عام 2010.
