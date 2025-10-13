أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد

24
يواجه نجم خط وسط
برشلونة
داني أولمو
خطر الغياب عن مواجهة "
الكلاسيكو
" أمام
ريال مدريد
، بعد أن أعلن ناديه عن إصابته في ربلة الساق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين: "تعرض داني
أولمو
لاعب الفريق لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، دون أن يكون لذلك تأثير كبير عليه، سيتم تحديد مدة التعافي من خلال متابعة تقدمه في العلاج".
وشارك أولمو في عشر مباريات مع برشلونة هذا الموسم وفيما لم يحدد ناديه إطارا زمنيا لتعافيه، أوضحت التقارير أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع. (روسيا اليوم)
