Advertisement

رياضة

أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1428968-638959747500448262.png
Doc-P-1428968-638959747500448262.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه نجم خط وسط برشلونة داني أولمو خطر الغياب عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، بعد أن أعلن ناديه عن إصابته في ربلة الساق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
Advertisement
 
وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين: "تعرض داني أولمو لاعب الفريق لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، دون أن يكون لذلك تأثير كبير عليه، سيتم تحديد مدة التعافي من خلال متابعة تقدمه في العلاج".
 
وشارك أولمو في عشر مباريات مع برشلونة هذا الموسم وفيما لم يحدد ناديه إطارا زمنيا لتعافيه، أوضحت التقارير أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
13/10/2025 19:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
lebanon 24
13/10/2025 19:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
lebanon 24
13/10/2025 19:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
lebanon 24
13/10/2025 19:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

ريال مدريد

داني أولمو

أعلن نادي

الكلاسيكو

كلاسيكو

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:14 | 2025-10-13
06:50 | 2025-10-13
04:01 | 2025-10-13
01:58 | 2025-10-13
00:56 | 2025-10-13
23:54 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24