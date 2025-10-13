21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد
Lebanon 24
13-10-2025
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينتهي عقد السائق المونتغازي
شارل
لوكلير (27 عامًا) مع فيراري بنهاية العام المقبل، من دون أن يباشر الفريق
الإيطالي
مفاوضات التمديد حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مستقبله، رغم اعتباره السائق الأول في المواسم الأخيرة، ورغم انضمام
البريطاني
لويس هاميلتون (40 عامًا) الذي واجه انتقادات وأبدى امتعاضه مرارًا من أداء السيارة.
Advertisement
وكشف وكيل أعماله نيكولا تود أن مستقبل لوكلير «قد لا يكون مرتبطًا بشكل كبير بفيراري»، مرجّحًا بحثه عن فريق آخر إذا لم تتحقق شروطه الرياضية، خاصة بعد حصادٍ مُخيّب هذا الموسم مقارنة بالماضي حين نافس مع فيراري على لقب الصانعين حتى المراحل الأخيرة أمام مكلارين.
وأوضح تود أن موكله يطلب سيارة تنافسية تمنحه فرص التألق، وهو ما لا توفره فيراري حاليًا، إذ فشل
الثنائي
هاميلتون ولوكلير في الفوز خلال مختلف جولات موسم 2025، فيما بدا الفريق عاجزًا أمام قوة مكلارين (بطل الصانعين مبكرًا) وكذلك
مرسيدس
وريد بُل. وبعد سباق
سنغافورة
الأخير، قال لوكلير: "للأسف، لا نملك سيارة سباق قادرة على منافسة السائقين في المقدمة"، في إشارة إلى الصعوبات التي تبعده وهاميلتون عن المراكز الأولى. وبنظر مراقبين، فإن مستوى لوكلير الفردي قد يفتح أمامه فرص انتقال إذا قرر الرحيل، لكن أداء سيارة فيراري في المواسم الأخيرة ظل العائق الأبرز.
مواضيع ذات صلة
ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!
Lebanon 24
ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!
14/10/2025 01:01:21
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حملات المقاطعة تتسع.. وشكوك إسرائيلية في جدوى الحرب
Lebanon 24
حملات المقاطعة تتسع.. وشكوك إسرائيلية في جدوى الحرب
14/10/2025 01:01:21
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
Lebanon 24
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
14/10/2025 01:01:21
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران
Lebanon 24
أميركا تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران
14/10/2025 01:01:21
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطاني
سنغافورة
الإيطالي
الثنائي
مرسيدس
الرياض
رياضي
شارل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
Lebanon 24
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
15:36 | 2025-10-13
13/10/2025 03:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
13:56 | 2025-10-13
13/10/2025 01:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
10:49 | 2025-10-13
13/10/2025 10:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
Lebanon 24
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
08:14 | 2025-10-13
13/10/2025 08:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:50 | 2025-10-13
13/10/2025 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:36 | 2025-10-13
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
13:56 | 2025-10-13
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
10:49 | 2025-10-13
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
08:14 | 2025-10-13
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
06:50 | 2025-10-13
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
04:01 | 2025-10-13
غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24