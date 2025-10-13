لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد

Advertisement

ينتهي عقد السائق المونتغازي لوكلير (27 عامًا) مع فيراري بنهاية العام المقبل، من دون أن يباشر الفريق مفاوضات التمديد حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مستقبله، رغم اعتباره السائق الأول في المواسم الأخيرة، ورغم انضمام لويس هاميلتون (40 عامًا) الذي واجه انتقادات وأبدى امتعاضه مرارًا من أداء السيارة.وكشف وكيل أعماله نيكولا تود أن مستقبل لوكلير «قد لا يكون مرتبطًا بشكل كبير بفيراري»، مرجّحًا بحثه عن فريق آخر إذا لم تتحقق شروطه الرياضية، خاصة بعد حصادٍ مُخيّب هذا الموسم مقارنة بالماضي حين نافس مع فيراري على لقب الصانعين حتى المراحل الأخيرة أمام مكلارين.وأوضح تود أن موكله يطلب سيارة تنافسية تمنحه فرص التألق، وهو ما لا توفره فيراري حاليًا، إذ فشل هاميلتون ولوكلير في الفوز خلال مختلف جولات موسم 2025، فيما بدا الفريق عاجزًا أمام قوة مكلارين (بطل الصانعين مبكرًا) وكذلك وريد بُل. وبعد سباق الأخير، قال لوكلير: "للأسف، لا نملك سيارة سباق قادرة على منافسة السائقين في المقدمة"، في إشارة إلى الصعوبات التي تبعده وهاميلتون عن المراكز الأولى. وبنظر مراقبين، فإن مستوى لوكلير الفردي قد يفتح أمامه فرص انتقال إذا قرر الرحيل، لكن أداء سيارة فيراري في المواسم الأخيرة ظل العائق الأبرز.