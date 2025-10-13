Advertisement

رياضة

لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:43
ينتهي عقد السائق المونتغازي شارل لوكلير (27 عامًا) مع فيراري بنهاية العام المقبل، من دون أن يباشر الفريق الإيطالي مفاوضات التمديد حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مستقبله، رغم اعتباره السائق الأول في المواسم الأخيرة، ورغم انضمام البريطاني لويس هاميلتون (40 عامًا) الذي واجه انتقادات وأبدى امتعاضه مرارًا من أداء السيارة.
وكشف وكيل أعماله نيكولا تود أن مستقبل لوكلير «قد لا يكون مرتبطًا بشكل كبير بفيراري»، مرجّحًا بحثه عن فريق آخر إذا لم تتحقق شروطه الرياضية، خاصة بعد حصادٍ مُخيّب هذا الموسم مقارنة بالماضي حين نافس مع فيراري على لقب الصانعين حتى المراحل الأخيرة أمام مكلارين.

وأوضح تود أن موكله يطلب سيارة تنافسية تمنحه فرص التألق، وهو ما لا توفره فيراري حاليًا، إذ فشل الثنائي هاميلتون ولوكلير في الفوز خلال مختلف جولات موسم 2025، فيما بدا الفريق عاجزًا أمام قوة مكلارين (بطل الصانعين مبكرًا) وكذلك مرسيدس وريد بُل. وبعد سباق سنغافورة الأخير، قال لوكلير: "للأسف، لا نملك سيارة سباق قادرة على منافسة السائقين في المقدمة"، في إشارة إلى الصعوبات التي تبعده وهاميلتون عن المراكز الأولى. وبنظر مراقبين، فإن مستوى لوكلير الفردي قد يفتح أمامه فرص انتقال إذا قرر الرحيل، لكن أداء سيارة فيراري في المواسم الأخيرة ظل العائق الأبرز.
