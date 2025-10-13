21
رياضة
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
Lebanon 24
13-10-2025
|
13:56
تحددت ملامح تصنيف منتخب مصر في نهائيات
كأس العالم
2026؛ إذ يتواجد في المستوى الثالث بقرعة البطولة حتى الآن، وفق ما ذكره موقع "في
الغول
". وتقام القرعة يوم 5 كانون الأول في
الولايات المتحدة
، على أن يُعتمد تصنيف نوفمبر أساسًا لتوزيع المنتخبات.
وبحسب مصدر داخل المنتخب نقل عنه الموقع، فإن ارتقاء مصر إلى المستوى الثاني صعب، كما أن الهبوط إلى الرابع غير مرجّح مهما كانت نتائج توقف تشرين الثاني.
كان منتخب مصر قد تأهّل للمونديال بتصدّر
المجموعة الأولى
في التصفيات
الأفريقية
دون هزيمة (8 انتصارات و2 تعادل)، جامعًا 26 نقطة، متقدّمًا بـ5 نقاط على
بوركينا فاسو
الوصيفة. (العين)
