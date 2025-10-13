Advertisement

رياضة

إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1429043-638959859897056961.png
Doc-P-1429043-638959859897056961.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحددت ملامح تصنيف منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026؛ إذ يتواجد في المستوى الثالث بقرعة البطولة حتى الآن، وفق ما ذكره موقع "في الغول". وتقام القرعة يوم 5 كانون الأول في الولايات المتحدة، على أن يُعتمد تصنيف نوفمبر أساسًا لتوزيع المنتخبات.
Advertisement

وبحسب مصدر داخل المنتخب نقل عنه الموقع، فإن ارتقاء مصر إلى المستوى الثاني صعب، كما أن الهبوط إلى الرابع غير مرجّح مهما كانت نتائج توقف تشرين الثاني.

كان منتخب مصر قد تأهّل للمونديال بتصدّر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية دون هزيمة (8 انتصارات و2 تعادل)، جامعًا 26 نقطة، متقدّمًا بـ5 نقاط على بوركينا فاسو الوصيفة. (العين)
مواضيع ذات صلة
بحضور رئيس الفيفا.. ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026
lebanon 24
14/10/2025 01:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026
lebanon 24
14/10/2025 01:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... هذا أول منتخب عربي إفريقي يتأهل إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
14/10/2025 01:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
14/10/2025 01:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجموعة الأولى

بوركينا فاسو

كأس العالم

الأفريقية

الغول

العين

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:36 | 2025-10-13
13:43 | 2025-10-13
10:49 | 2025-10-13
08:14 | 2025-10-13
06:50 | 2025-10-13
04:01 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24