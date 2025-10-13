إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026

Advertisement

تحددت ملامح تصنيف منتخب مصر في نهائيات 2026؛ إذ يتواجد في المستوى الثالث بقرعة البطولة حتى الآن، وفق ما ذكره موقع "في ". وتقام القرعة يوم 5 كانون الأول في ، على أن يُعتمد تصنيف نوفمبر أساسًا لتوزيع المنتخبات.وبحسب مصدر داخل المنتخب نقل عنه الموقع، فإن ارتقاء مصر إلى المستوى الثاني صعب، كما أن الهبوط إلى الرابع غير مرجّح مهما كانت نتائج توقف تشرين الثاني.كان منتخب مصر قد تأهّل للمونديال بتصدّر في التصفيات دون هزيمة (8 انتصارات و2 تعادل)، جامعًا 26 نقطة، متقدّمًا بـ5 نقاط على الوصيفة. (العين)