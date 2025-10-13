22
رياضة
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
Lebanon 24
13-10-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب
البرازيل
، أن نيمار دا سيلفا لا يزال حاضرًا في حساباته الفنية، لكنه شدد على أن استدعاءه مشروط باستعادة كامل لياقته البدنية قبل
كأس العالم
2026. جاء ذلك عشية مواجهة
اليابان
الودية في طوكيو، حيث أثنى أنشيلوتي على موهبة قائد السيليساو، موضحًا أن اللاعب قادر على الظهور بأعلى مستوياته "حين يكون جاهزًا بدنيًا"، وأن موهبته تخوله اللعب «في أي فريق في العالم»، لكنه في الوقت ذاته أعاد ترتيب الأولويات بالتأكيد على التوازن والعمل الجماعي قبل "
الكرة
الجميلة".
لم يرتدِ نيمار قميص المنتخب منذ تشرين الأول 2023 بعد إصابة خطيرة في أربطة الركبة، ومنذ عودته إلى سانتوس مطلع 2025 بعد تجربة قصيرة وغير موفقة مع
الهلال
السعودي، ظلت الإصابات تعرقل استمراريته؛ إذ خاض 21 مباراة فقط وسجل 6 أهداف، فيما اقتصرت حصيلته مع الهلال على 7 مباريات هدف واحد و3 تمريرات حاسمة قبل إصابة الرباط الصليبي. هذه السيرة الطبية الثقيلة أبعدته قرابة عامين عن المنتخب وأضعفت موقعه الأساسي في ظل صعود جيل شاب يقوده فينيسيوس جونيور ورودريغو. (كووورة)
