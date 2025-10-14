25
لعودة نيمار إلى "السيليساو".. هذا هو شرط أنشيلوتي الوحيد
Lebanon 24
14-10-2025
|
02:26
أكد
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب
البرازيل
، أن
نيمار
لا يزال ضمن خطط المنتخب الوطني، لكن المهاجم يحتاج لاستعادة كامل لياقته البدنية للعودة لصفوف "السيليساو".
ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع منتخب البرازيل منذ عامين، إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي بعد فترة قضاها مع
الهلال
السعودي.
وأشاد أنشيلوتي، الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام
اليابان
المقررة في طوكيو، الثلاثاء، بموهبة نيمار لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.
وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "يستطيع نيمار اللعب بأعلى مستوياته مع المنتخب البرازيلي دون أي مشاكل. عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب ليس فقط في البرازيل بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته".
وكان آخر مرة ارتدى فيها مهاجم
برشلونة
وباريس سان جرمان السابق قميص منتخب البرازيل في تشرين الاول 2023، عندما عانى من إصابة خطيرة في أربطة الركبة مما أعاق محاولات عودته للملاعب.
