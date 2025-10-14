السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة

حسم المنتخب السعودي تأهله إلى 2026 بعد تعادله سلبيًا مع نظيره على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

Advertisement

حاول الطرفان كسر الجمود طوال فترات اللقاء لكن الشباك بقيت عذراء رغم الفرص المتبادلة.



بهذه النتيجة حافظ الأخضر، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أفضلية الأهداف، ليضمن بطاقة العبور السابعة في تاريخه إلى المونديال المقرر في والمكسيك وكندا.

في المقابل يتجه المنتخب العراقي لمواجهة شقيقه ، وصيف المجموعة الأولى، في نهائي ملحق المؤهل، على أن يلتحق الفائز بالملحق العالمي.