السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:44
حسم المنتخب السعودي تأهله إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله سلبيًا مع نظيره العراقي على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.
حاول الطرفان كسر الجمود طوال فترات اللقاء لكن الشباك بقيت عذراء رغم الفرص المتبادلة.

بهذه النتيجة حافظ الأخضر، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أفضلية الأهداف، ليضمن بطاقة العبور السابعة في تاريخه إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
 
في المقابل يتجه المنتخب العراقي لمواجهة شقيقه الإماراتي، وصيف المجموعة الأولى، في نهائي ملحق آسيا المؤهل، على أن يلتحق الفائز بالملحق العالمي.
