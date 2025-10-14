Advertisement

رياضة

بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:55
حجز منتخب إنكلترا، الثلاثاء، مكانه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل بعد أن حقق فوزا عريضا بنتيجة 5-0 خارج أرضه على لاتفيا، ليضمن بذلك حسم صدارة مجموعته في التصفيات.
ووصلت إنكلترا إلى البطولة الكبرى للمرة التاسعة على التوالي، ليتاح لها البدء في فترة الإعداد للمشاركة في كأس العالم.

استغرقت إنكلترا 25 دقيقة لكسر الجمود في ملعب دوجافا المحاط بالأشجار، حين انطلق أنتوني جوردون من الجهة اليسرى ليسدد كرة قوية في مرمى حارس لاتفيا. وارتكب أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز 137 في تصنيف الفيفا، هفوتين قبل الاستراحة مباشرة استغلهما هاري كين، من بينها ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 57، حول مكسيمز تونيسيفز عرضية سبنس عن طريق الخطأ إلى مرماه، ثم قتل البديل إبريتشي إيزي المباراة بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة.

ويملك منتخب إنكلترا بقيادة المدرب توماس توخيل 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الست، بينما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
