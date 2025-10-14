بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم

حجز منتخب إنكلترا، الثلاثاء، مكانه في نهائيات العام المقبل بعد أن حقق فوزا عريضا بنتيجة 5-0 خارج أرضه على لاتفيا، ليضمن بذلك حسم صدارة مجموعته في التصفيات.

Advertisement

ووصلت إنكلترا إلى البطولة الكبرى للمرة التاسعة على التوالي، ليتاح لها البدء في فترة الإعداد للمشاركة في كأس العالم.استغرقت إنكلترا 25 دقيقة لكسر الجمود في ملعب دوجافا المحاط بالأشجار، حين انطلق جوردون من الجهة اليسرى ليسدد كرة قوية في مرمى حارس لاتفيا. وارتكب أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز 137 في تصنيف الفيفا، هفوتين قبل الاستراحة مباشرة استغلهما هاري كين، من بينها ركلة جزاء.وفي الدقيقة 57، حول مكسيمز تونيسيفز عرضية سبنس عن طريق الخطأ إلى مرماه، ثم قتل البديل إبريتشي إيزي المباراة بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة.ويملك منتخب إنكلترا بقيادة المدرب توماس توخيل 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة من مبارياته ، بينما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثاني برصيد 11 نقطة.