هل يستمرّ ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
Lebanon 24
16-10-2025
23:00
أصبح مستقبل المهاجم البولندي
روبرت
ليفاندوفسكي مع
نادي برشلونة
محط جدل كبير، خصوصاً مع اقتراب انتهاء عقده الحالي وإصابته الأخيرة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات المهمة.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي في 30 حزيران 2026، ولكن لا تظهر أي مؤشرات واضحة حول التجديد، حيث سيكون عمره 38 عاماً حينها، كما أن راتبه يمثل عبئاً كبيراً على
برشلونة
.
وكشف موقع "فوتبول-إسبانيا"، أن إدارة نادي برشلونة، ممثلة في المدير الرياضي ديكو، قد بدأت بالفعل في وضع خططها للميركاتو الصيفي لعام 2026، مع التركيز على التعاقد مع لاعبين في مركزين رئيسيين، يأتي في مقدمتهما بديل لليفاندوفسكي.
وقال ديكو لـ"كتالونيا راديو": "لن نتحدث عن تجديد العقود في تشرين الأول، سنمضي خطوة بخطوة. ليفاندوفسكي هو أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، ويتمتع بمستوى رائع وساعدنا كثيراً بتسجيله أكثر من 40 هدفاً، لكننا سنقوم بتحليل الأمر لاحقاً". (الامارات 24)
