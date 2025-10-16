Advertisement

رياضة

الكلاسيكو خارج الحسابات: غياب ليفاندوفسكي شهرًا.. وهكذا علّق المدرب

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:58
Doc-P-1430461-638962813902328498.png
Doc-P-1430461-638962813902328498.png photos 0
أبدى يان أوربان، المدير الفني لمنتخب بولندا، دهشته من إعلان برشلونة إصابة ليفاندوفسكي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر تعرّض له خلال فترة التوقف الدولي. وأكد أن ما يعرفه أهل اللعبة أنّ التمزق العضلي "يمنعك من الجري ويجعل اللعب مستحيلاً"، مضيفًا: "لا أفهم الأمر".
تعرض ليفاندوفسكي، البالغ 37 عامًا، لآلام خلال مواجهة بولندا أمام ليتوانيا، لكنه أكمل اللقاء وسجّل هدفًا بعد أن ضُمّد بين الشوطين. وأفاد برشلونة بأن فترة الغياب لن تقل عن أربعة أسابيع، ما يضعه خارج الكلاسيكو ضد ريال مدريد، إلى جانب مباريات بارزة أمام جيرونا وأولمبياكوس في دوري الأبطال.

قال أوربان لبرنامج "Tot Costa" عبر "كتالونيا راديو" إنه كان على علم بانزعاج بسيط لدى اللاعب، وإن اتفاقًا مسبقًا جرى بينه، والجهاز الطبي، واللاعب، يقضي بطلب التبديل فور الإحساس بألم. لكنه أشار إلى أن ليفاندوفسكي "أنهى المباراة دون مشكلة ظاهرة"، بعدما كان قد غاب فنيًا عن الودية الأولى أمام نيوزيلندا لإتاحة الفرصة لآخرين.

تحدّثت تقارير عن غضب داخل برشلونة من قرار المهاجم مواصلة اللعب دوليًا رغم الانزعاج، فيما اعتبر أوربان أن وصف الإصابة بـ"الخطيرة" مبالغ فيه قياسًا لما شاهده من حالة اللاعب. وختم بنصيحة واضحة: "عندما تتراكم المباريات، لا يستحق الأمر المخاطرة بالصحة". (goal)
فيديو
