شعر بتوعك مفاجئ وجلس على أرض الملعب.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم

وقع الحادث في مدينة ألماتي خلال مواجهة إكيباستوز التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4–0، وفق بيان النادي عبر حسابه في إنستغرام.شعر توليو بتوعك مفاجئ في الدقيقة 62، فجلس على أرض الملعب طالبًا مساعدة زملائه لتخفيف الألم في ساقيه.تدهورت حالته سريعًا، فحُمل على نقالة إلى خارج الملعب، ورغم محاولات الإنعاش أُعلن لاحقًا عن وفاته. (روسيا اليوم)