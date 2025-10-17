Advertisement

برقمٍ قياسي أوروبي.. أليكسيا بوتياس تصنع تاريخ برشلونة للسيدات

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:11
دخلت قائدة برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس تاريخ الكرة النسائية بعدما أصبحت الإسبانية الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا للسيدات.
سجّلت بوتياس هدفاً من ركلة جزاء في فوز برشلونة على روما (4-0)، ورفعت رصيدها إلى 27 هدفاً في المسابقة، وتجاوزت زميلتها أيتانا بونماتي والسابقة جيني هيرموسو.

كرّست بوتياس بهذا الرقم صدارتها التاريخية لهدّافات برشلونة في البطولة الأوروبية، رغم ابتعادها عن المتصدّرة التاريخية للمسابقة النرويجية أدا هيغربيرغ (67 هدفاً).

قالت بوتياس بعد المباراة: "فُخور جداً بكوني جزءاً من هذه الرحلة مع برشلونة. هذا الرقم يعكس العمل الجماعي والدعم المتبادل بيني وبين زميلاتي".

باتت بوتياس ثالث أفضل هدّافة في تاريخ النادي بين الرجال والسيدات، بعدما سجّلت 211 هدفاً في 459 مباراة، خلف ليونيل ميسي (672 هدفاً في 778 مباراة) وسيزار رودريغيز (232 هدفاً في 351 مباراة).

دخلت بوتياس عامها الأخير في عقدها مع برشلونة مع خيار التمديد لعام إضافي، وتلقّت عرضاً من باريس سان جيرمان بقيمة 1.1 مليون يورو، لكنّها اختارت البقاء، مؤكّدةً أنّ علاقتها بالنادي "أعمق من مجرد عقد عمل". (روسيا اليوم)
