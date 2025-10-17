برقمٍ قياسي أوروبي.. أليكسيا بوتياس تصنع تاريخ برشلونة للسيدات

Advertisement

سجّلت بوتياس هدفاً من ركلة جزاء في فوز برشلونة على روما (4-0)، ورفعت رصيدها إلى 27 هدفاً في المسابقة، وتجاوزت زميلتها أيتانا بونماتي والسابقة جيني هيرموسو.كرّست بوتياس بهذا الرقم صدارتها التاريخية لهدّافات برشلونة في البطولة الأوروبية، رغم ابتعادها عن المتصدّرة التاريخية للمسابقة النرويجية أدا هيغربيرغ (67 هدفاً).قالت بوتياس بعد المباراة: "فُخور جداً بكوني جزءاً من هذه الرحلة مع برشلونة. هذا الرقم يعكس العمل الجماعي والدعم المتبادل زميلاتي".باتت بوتياس ثالث أفضل هدّافة في تاريخ النادي بين الرجال والسيدات، بعدما سجّلت 211 هدفاً في 459 مباراة، خلف ليونيل ميسي (672 هدفاً في 778 مباراة) وسيزار رودريغيز (232 هدفاً في 351 مباراة).دخلت بوتياس عامها الأخير في عقدها مع برشلونة مع خيار التمديد لعام إضافي، وتلقّت عرضاً من سان جيرمان بقيمة 1.1 مليون يورو، لكنّها اختارت البقاء، مؤكّدةً أنّ علاقتها بالنادي "أعمق من مجرد عقد عمل". (روسيا اليوم)